Life is Strange: Double Exposure

Одним із найнеочікуваніших анонсів стала наступна Life is Strange, перша частина якої миттєво стала культовою у 2015 році й полюбилася мільйонам гравців по всьому світу. Під час презентації Xbox Showcase видавець Square Enix і розробник Deck Nine Games оголосили про продовження, яке розповість абсолютно нову історію, але вперше поверне нам головну героїню оригінальної гри Макс Колфілд, яка вміє повертати час назад.

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За словами Square Enix, Double Exposure – це детектив про надприродні вбивства, який сподобається як новачкам, так і гравцям, знайомим з франшизою. Гра розповідає історію Макс Колфілд – яка фотографує для престижного Каледонського університету. Вона "знаходить свою найближчу нову подругу, Сафі, мертвою в снігу. Вбитою. Щоб урятувати її, Макс намагається відмотати час назад — здібність, якою вона не користувалася роками. Натомість Макс відкриває шлях до паралельної часової лінії, де Сафі все ще жива, і все ще в небезпеці! Макс розуміє, що вбивця незабаром завдасть нового удару — в обох версіях реальності".

Макс може переміщатися між двома паралельними часовими лініями, щоб розкрити й запобігти тому самому вбивству, а також іншим злочинам невідомого антагоніста.

Дивіться трейлер Life is Strange: Double Exposure: відео

Більш детальна інформація про гру буде розкрита під час прямого ефіру 13 червня на YouTube-каналі Life is Strange.

Проєкт вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S 29 жовтня.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

Студія GSC Game World випустила трейлер під назвою "Час можливостей" українською мовою, додавши субтитри для англомовної аудиторії, а на екрані можна побачити напис "Зроблено в Україні".

Серце Чорнобиля – одна з найочікуваніших ігор в усьому світі на цей момент. Реліз заплановано на 5 вересня для ПК та Xbox серій S/X. Для передплатників Game Pass гра буде доступна вже в перший день. Тримісячна ексклюзивність, підписана з Microsoft, означає, що користувачам PlayStation 5 доведеться чекати щонайменше до 5 грудня.

Ролик сповнений нових локацій, реального ґеймплею, взаємодії з персонажами, катсцен, зустрічей з мутантами, демонстрації аномалій та низки інших особливостей. Гравці також помітять Центри, де можна відпочити та підготуватися до наступної місії.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля: відео

Fable

Новий трейлер Fable дає змогу вперше по-справжньому поглянути на ігровий процес через багато років після анонсу проєкту.

Відео демонструє більш кінематографічний напрямок, ніж попередні частини серії. Це ще більше підкреслюється дивовижними візуальними ефектами та щільністю міста Бауерстоун. У трейлері також показано кілька коротких бойових сцен, які, попри свою коротку тривалість, виглядають досить добре.

Дивіться трейлер Fable: відео

У ролику Хамфрі, колись один з найкращих Героїв, роздумує над тим, що означає бути Героєм. Він змушений піти у відставку, коли таємнича постать з його минулого загрожує самому існуванню Туманного Альбіону.

Fable вийде на ПК, Xbox Series X та Xbox Series S десь у 2025 році. Вона також буде доступна з першого дня як частина бібліотеки Xbox Game Pass.

Dragon Age: The Veilguard

Наступна частина Dragon Age змінила свою назву з Dreadwolf на Veilguard і також отримала офіційний трейлер напередодні демонстрації ігрового процесу. Відео дає змогу вперше поглянути на сімох компаньйонів гри, які матимуть унікальні історії.

Новий трейлер Dragon Age: The Veilguard: відео

"Зберіть команду з семи товаришів, кожен з яких має насичене життя та глибоку передісторію. Це персонажі, з якими можна подружитися і навіть закохатися. Серед них є вбивця, некромант і детектив, кожен з яких принесе в бій свій власний досвід і унікальні здібності", – йдеться в описі.

Ось, хто входить до команди:

Хардінг: Розвідник.

Неве: Детектив.

Емріх: Некромант.

Тааш: Мисливець на драконів.

Даврін: Наглядач.

Беллара: Стрибун через завісу.

Луканіс: Вбивця магів.

На щастя, Dragon Age: The Veilguard буде не єдиним поглядом на майбутню рольову гру від BioWare, який ми отримаємо цього тижня, адже вже завтра на YouTube з'явиться понад 15 хвилин геймплею.

Dragon Age: The Veilguard виходить на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та Xbox Series S пізніше цього року.

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Doom: The Dark Ages

За останні кілька тижнів з'явилися чутки про те, що вихід наступної частини серії Doom неминучий, а тепер на Xbox Games Showcase компанії Microsoft та id Software представили гру Doom: The Dark Ages.

Як натякає назва, Doom: The Dark Ages має повністю фентезійний підхід, натхненний середньовіччям. Здається, що ми граємо за нову версію Doomslayer, або, принаймні, за одного з них, одягненого в середньовічні обладунки.

Схоже, що однією з головних нових механік тепер є щит з бензопилою, який можна використовувати для блокування ворожих атак, а також для того, щоб розрубати демонів на шматки. Ми також побачимо зброю, яка використовує черепи як боєприпаси, кріплення для дракона, гігантського середньовічного меча та багато іншого.

Перший трейлер Doom: Темні віки ви можете переглянути нижче: відео

Doom: The Dark Ages виходить на ПК, Xbox Series X/S та PS5 десь у 2025 році.

Starfield представляє новий вміст

Під час виставки Xbox Game Showcase 2024 Bethesda Game Studios представила перший трейлер сюжетного доповнення Shattered Space.

У місті Дазра на прихованій рідній планеті Дому Ва'Руун прокинулася таємнича сила. Розслідуйте страшну космічну загрозу, дослідіть нову планету та знайдіть унікальну зброю, скафандри та спорядження в цій абсолютно новій пригоді,

– йдеться в описі.

Крім того, розробники також повідомили, що з іншим оновленням, яке вийшло вчора, з'явиться новий контент: локації, спорядження та нагороди.

Крім того, як уже ходили чутки, Starfield Creations (модифікації) від Bethesda та від творців спільноти з'являться у вільному доступі, а також буде випущено набір модифікацій.

Точної дати виходу Shattered Space ще немає, але гра вийде цього року на ПК та Xbox серії S/X.

Indiana Jones and the Great Circle

На початку цього року Xbox нарешті дала нам змогу вперше поглянути на "Індіану Джонса і Велике коло", новий пригодницький екшн від першої особи, що створюється розробником Wolfenstein під пильним оком продюсера Тодда Говарда. Перший трейлер, безумовно, викликав бурхливі обговорення і доставив чимало розгадок і хитрощів, якими відома серія, але, звичайно ж, фанати хотіли більшого.

На виставці Xbox Games Showcase ми отримали новий трейлер "Індіана Джонс і Велике коло", який значною мірою зосереджений на сцені, що відбувається в Гімалаях. Схоже, що "Велике коло" отримало невелике візуальне оновлення з моменту виходу першого трейлера — зокрема, анімація обличчя, яку дещо критикували під час презентації гри, виглядає краще.

Загалом, сцена виглядає так, ніби її висмикнули прямо з одного з фільмів, хоча вона досить довга і без жодної інтерактивності. Трейлер закінчується великою кількістю стрілянини, кулачних боїв та інших ігрових дій.

Ознайомтеся з останнім трейлером Indiana Jones and the Great Circle нижче: відео

Harry Potter: Quidditch Champions

Майбутня гра у всесвіті Гаррі Поттера дозволить гравцям взяти участь у магічній спортивній грі квідич. Це явно сподобається багатьом фанатам франшизи, оскільки в Hogwarts Legacy від Avalanche Software ми не отримали відповідного функціоналу, що стало об'єктом критики з боку гравців.

На відміну від Hogwarts Legacy, тут ми гратимемо за персонажів книг Джоан Роулінг, а події відбуватимуться під час навчання головної трійці магічного світу у Гоґвортсі.

Harry Potter: Quidditch Champions: трейлер

Чесно кажучи, наразі гра виглядає дещо дивно. Наприклад, можна легко побачити огріхи графіки, зокрема піксельність та загальну "мультяшність". Можливо, це є фішкою проєкту, а можливо це поправлять до релізу, який відбудеться 3 вересня для платформ PC, Xbox, PlayStation та Switch.

Kingdom Come: Deliverance II

Наступна гра в серії Kingdom Come: Deliverance від Warhorse, схоже, принесе багато жорстокого екшену. Вона вийде на ПК, Xbox Series X|S та PS5 у 2024 році.

Дивіться трейлер Kingdom Come: Deliverance II: відео

Clair Obscur: Expedition 33

Xbox Game Showcase 2024 не мала багато сюрпризів (в основному через попередні витоки та чутки), але Clair Obscur: Expedition 33 була, мабуть, найкращим із них Ця гра на Unreal Engine 5 виглядає фантастично як з графічної, так і з художньої точки зору. Дія гри розгортається у світі, натхненному Прекрасною французькою епохою, і відбувається в Люм'єрі, що є очевидним натяком на Париж. Однак, це дуже багато в чому фантастичне місце. Тут істота на ім'я Paintress прокидається раз на рік і малює на моноліті прокляте число. Після цього всі, хто досягає цього віку, просто зникають у диму.

Таким чином, назва є відсиланням до експедиції, організованої 33-річними – тими, хто мають зникнути наступними. Гравці стануть на місце Гюстава, старанного інженера, який сподівається змінити майбутнє для своїх учнів і всіх дітей Люм'єра. До нього приєднаються різні компаньйони, адже це рольова гра.

Маель – прийомна сестра Гюстава, сирота, яка не дуже довіряє іншим і ніколи не відчувала себе в Люм'єрі по-справжньому вдома. Експедиція дозволяє їй вийти за межі міста. Луна, науковиця й чаклунка, прагне продовжити справу своїх батьків і знайти спосіб розгадати таємницю Пейнтресс, щоб звільнити людей Люм'єра. Нарешті, Сціл – фермер, який став учителем, має досить фаталістичний погляд на експедицію: вони або встигнуть, або не встигнуть.

Трейлер Clair Obscur: Expedition 33: відео

"Clair Obscur: Експедиція 33" – це покрокова JRPG. Однак французький розробник Sandfall Interactive прагне внести серйозні інновації в типові для жанру бої, додавши елементи реального часу, такі як ухилення, парирування і контратака в реальному часі, ланцюгові комбо шляхом освоєння ритмів атаки і націлювання на слабкі місця ворога за допомогою системи вільного прицілювання.

"Clair Obscur: Експедиція 33" запланована на 2025 рік на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series S/X. У перший же день її буде додано до бібліотеки Game Pass.