Зовсім скоро може настати кінець більш як року очікування свіжої офіційної інформації про GTA 6, інформує 24 Канал.

Чутки вказують на скорий вихід третього трейлера?

Ось вже другий тиждень у мережі циркулюють численні чутки щодо виходу нового відео, присвяченого довгоочікуваній грі Rockstar.

За деякими оцінками, день Х й узагалі мав настати саме сьогодні (14 травня), але, схоже, це все ж виявилося помилковим припущенням.

Одначе, геймери не втрачають надії побачити новий ролик про GTA 6 до кінця тижня і це бажання все ще може справдитися, особливо з огляду на нещодавно знайдений "агрумент".

Дату передзамовлень злили випадково?

14 травня соцмережі сповнилися скриншотами геймерів, де ті показують електронні листи від мережі магазинів BestBuy в яких той, вочевидь, випадково розкрив дату старту передзамовлень Grand Theft Auto 6, повідомляє Insider Gaming.

Згідно з інформацією у повідомленні, оформити попереднє замовлення фізичної копії проєкту можна буде вже з 18-21 травня 2026 року.

Демонстрація листа: дивіться відео

YouTuber @Frogboyx1Gaming shows the alleged GTA 6 pre-order email from Best Buy live on stream.



• Pre-order campaign runs from 5/18-5/21

• Several other Best Buy affiliates have received it with photo and video proof

• Take-Two's Q4 2026 earnings call is on May 21st pic.twitter.com/ZheYWY8uqm — KAMI (@Okami13_) May 14, 2026

Електронний лист було на 100% перевірено, він справжній, що потенційно означає вихід трейлера номер 3 протягом наступних 5 днів. Здається, що це нарешті справді може статися,

– вважає відомий ігровий блогер під ніком @SynthPotato.

Отож, з огляду на попередні заяви керманича Take-Two та багаточисленні витоки і чутки – ми впевнені, що світ знаходиться на порозі прем'єри нового відео про GTA 6.

Коли вийде гра?

"Залізобетонною" датою релізу гри залишається 19 листопада 2026 року.

При цьому проєкт Rockstar традиційно спершу з'явиться на консолях PS5 та Xbox Series X|S, а версія для ПК буде випущена дещо пізніше.

Така політика компанії зумовлена продажами, адже як наголошував Штраус Зельник, цільовою аудиторією студії є саме "консольні" геймери.

Rockstar завжди починають з консолей, бо, на мою думку, у таких релізах найперше оцінюють обслуговування основного споживача… якщо не надати йому найкращих послуг першочергово, то ви не досягнете успіху у інших споживачів,

– говорив він в інтерв'ю для Bloomberg.

Отож, наразі фанати культової франшизи можуть лише очікувати офіційних новин та з нетерпінням стежити за YouTube-каналом Rockstar.