Події гри розгорнуться в Аномалії − загадковому місці, де звичні закони фізики працюють неправильно, розповідає 24 Канал. Гравцям доведеться досліджувати зруйновані храми, покинуті наукові станції та інші дивні локації, поступово розкриваючи природу цього світу.

У центрі історії опиниться дослідник, життя якого користувачі переживатимуть через особисті спогади та уривки минулого. Розробники обіцяють показати історію людської цивілізації через подорожі різними місцями − від пустельної планети у процесі тераформування до садів Елізіума.

Анонс в соцмережі X супроводжувався атмосферним тизером із філософським монологом за кадром:

Кожна історія має початок, середину і кінець. Народження, життя, смерть. Але ми – не історії.

За словами авторів, у третій частині на гравців чекають ще складніші й безкомпромісні загадки, поєднання знайомих механік із новими елементами, а також відповіді на головні питання серії та найглибші таємниці Аномалії.

Реліз The Talos Principle 3 очікується у 2027 році на PC у Valve Steam та PlayStation 5. Наразі на сторінці гри заявлена лише англійська мова − список локалізацій розробники, ймовірно, оголосять пізніше.

Чому серія The Talos Principle стала культовою?

Попри популярність шутерів серії Serious Sam, саме The Talos Principle з часом стала однією з найуспішніших і найбільш високо оцінених франшиз студії. Ігри серії здобули визнання завдяки поєднанню складних головоломок із роздумами про штучний інтелект, свідомість, людяність та майбутнє цивілізації.

Цікавий факт! Назва серії відсилає до Талоса − бронзового автоматона з давньогрецької міфології. У самій грі "Принцип Талоса" описується як ідея про те, що якщо механічна істота здатна мати свідомість, то й людина фактично є складною біологічною машиною.

Про що попередні ігри серії?

Перша частина The Talos Principle вийшла у 2014 році й стала несподіваним успіхом для хорватської студії Croteam, яка до того асоціювалася переважно з динамічними шутерами серії Serious Sam. Розробники вирішили відійти від звичного формату та створили атмосферну головоломку від першої особи з глибоким філософським сюжетом.

Гра поєднала складні просторові пазли з темами штучного інтелекту, свідомості, релігії, трансгуманізму та природи людства. Сценарій для проєкту написали Том Джуберт, відомий за FTL: Faster Than Light і The Swapper, а також письменник Йонас Кірацес.

Оригінальна гра отримала дуже високі оцінки критиків і згодом почала регулярно потрапляти до списків найкращих головоломок в історії відеоігор. На Metacritic PC-версія має 85 балів зі 100, а в Steam проєкт досі утримує "дуже позитивні" відгуки користувачів.

У 2023 році студія випустила The Talos Principle 2. Сиквел значно масштабував всесвіт серії, зробивши більший акцент на сюжеті, персонажах та дослідженні світу майбутнього, де людство існує у формі роботів.

Друга частина також отримала дуже теплий прийом критиків. Оглядачі особливо хвалили дизайн загадок, атмосферу та філософські діалоги. Деякі журналісти навіть порівнювали серію за впливом і структурою головоломок із Portal.

У 2025 році Croteam випустила ремастер The Talos Principle: Reawakened на Unreal Engine 5. Оновлена версія отримала покращену графіку, сучасні системи доступності, редактор головоломок і новий сюжетний розділ In the Beginning, який розкриває походження симуляції та останні дні людства.