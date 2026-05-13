Легендарний розробник відеоігор чітко пояснив позицію щодо використання ШІ у власних іграх, повідомляє 24 Канал.

Хто такий Ерік Барон?

Американський геймдизайнер став іконою інді-сцени у 2016 році, випустивши симулятор ферми Stardew Valley.

Над грою він самотужки працював понад чотири роки, виконуючи роль сценариста, художника, музиканта та розробника. До того ж деякий час Ерік паралельно підпрацьовував білетером в театрі, інформує GQ.

Врешті те, що почалося як невеличкий проєкт для портфоліо, стало бестселлером, який на початок 2026 року продався накладом у понад 50 мільйонів копій, повідомляє VGChartz.

Чому Stardew Valley стала культовою грою?

Для цих мільйонів геймерів гра швидко стала не просто "забавкою", а фактично терапевтичним простором.

Займайтеся фермерством, ходіть на риболовлю, досліджуйте шахти чи заводьте стосунки – Stardew Valley дозволяє кожному обрати свій вектор розвитку та насолоджуватися життям у віртуальній долині у індивідуальному темпі.

Основна механіка та розслаблююча естетика настільки добре поєднуються, що гравці зануряться в гру з головою та ніколи не захочуть її покинути,

– підтверджує наші слова огляд журналіста Патріка Хенкока для видання Destructoid.

Саме через це, геймери повертаються до проєкту роками, а він сам отримує регулярні оновлення.

Медитативний геймплей, прекрасний ігровий світ та цікаві персонажі зробили його однією з найкращих ігор усіх часів.

Stardew Valley заслужила місце на вашій улюбленій платформі як сучасна класика, гордо стоячи поруч із найвеличнішими іграми всіх часів,

– заявила Шейлін Коттен в огляді для IGN.

Як Ерік Барон ставиться до ШІ?

Після сплеску популярності Stardew Valley, її автор, більш відомий як ConcernedApe, найняв в помічники чимало людей, але до цих пір також займається своїм дітищем і власноруч.

Паралельно, він працює над новим проєктом під назвою Haunted Chocolatier.

При такій зайнятості, культовий розробник жорстко виключає використання ШІ у створенні своїх проєктів. Ерік говорить, що "може зрозуміти", коли ШІ використовують аби виконувати "спеціалізовані" рутинні задачі, але вважає творчість суто людською справою.

Я, як людина, яка хоче виразити себе художнім шляхом, ніколи не хотів би використовувати штучний інтелект для будь-якої творчості, бо це поза тим, чим я займаюся. Моя мета – виразити себе творчим способом. Чому я маю дозволяти штучному інтелекту робити це за мене?,

– заявив Барон в інтерв'ю для GameInformer.

Що відомо про Haunted Chocolatier?

Майбутня гра ConcernedApe буде більшою та масштабнішою за Stardew Valley та розповість про кондитера, який живе у замку, населеному привидами.

Проєкт вийде на ПК з подальшим "портуванням" на інші платформи.

Наразі дати релізу гри досі немає, попри її анонс понад 5 років тому.