Який предмет зі світу Clair Obscur можна додати до колекції?

Розробники Clair Obscur: Expedition 33 вирішили відзначити першу річницю гри випуском повнорозмірної копії механічної руки Гюстава. Для реалізації цього амбітного проєкту студія Sandfall Interactive об'єдналася з компанією Pure Arts, яка спеціалізується на створенні високоякісних колекційних предметів, пише Dexerto.

Результатом їхньої співпраці стала масштабна модель 1 до 1, що повністю повторює дизайн протеза, який використовує лідер експедиції. Гюстав, якого озвучив актор Чарлі Кокс, відомий за серіалом "Шибайголова", є центральною фігурою початкових годин RPG та улюбленцем фанатів завдяки своєму девізу "для тих, хто прийде після нас".

Цей колекційний предмет має довжину 48 сантиметрів і оцінюється у 429 доларів. Незважаючи на те, що передзамовлення вже відкрито з можливістю внесення депозиту у розмірі 15 відсотків, майбутнім власникам доведеться запастися терпінням: доставка очікується не раніше третього кварталу 2027 року.

Майстерно виготовлений із полірезину, виріб має витончені мармурові текстури та елегантні золоті акценти, що передають унікальну естетику культової механічної руки Гюстава,

– прокоментували Pure Arts в офіційному описі.

Особливістю репліки є її інтерактивність: конструкція включає циліндри, що обертаються, повторюючи оригінальну функцію механізму з гри. Рука встановлена на скульптурній кам'яній основі, прикрашеній ніжними червоними квітами. Це створює різкий візуальний контраст із руйнівною силою, яку цей протез демонструє в бою під час використання здібності "Overcharge".

Кожна деталь була ретельно опрацьована, щоб відповідати естетиці епохи Belle Époque, яка є візитною карткою Clair Obscur. Як стверджують творці, "кожна шестерня, пластина та поршень були відтворені так, щоб забезпечити вигляд, ніби їх витягли прямо з екрана".

Механічна рука Гюстава / Фото Pure Arts

Чому саме Гюстав?

Для шанувальників сюжетної складової цей предмет має особливу цінність. Гюстав починає подорож як головний герой і творець конвертера Lumina – машини, покликаної допомогти учасникам експедиції у битві проти Художниці. Проте він втрачає руку в бою проти Ренуара і не доживає до фінального протистояння, гинучи наприкінці першого акту. Пізніше за сюжетом персонаж на ім'я Маель використовує цей протез для створення меморіалу Гюставу.

Тепер цей символ рішучості та жертовності може стати частиною інтер'єру реальних гравців або професійним реквізитом для косплеєрів.

Ще більше мерчу

Окрім механічної руки, Sandfall Interactive продовжує розширювати лінійку мерчу для Clair Obscur: Expedition 33. Вже відомо про випуск саундтреку на вінілових платівках, підготовку артбуку та співпрацю з ігровим журналом Lost in Cult для оформлення обкладинки видання Lock-On.

Проте саме рука Гюстава залишається найбільш незвичайним та дорогим лотом, ціна якого, нагадаємо ще раз, становить 429 доларів. Ця репліка є свідченням креативного бачення розробників та унікального світу, який вони побудували, поєднуючи класичне мистецтво з футуристичними механізмами.

Clair Obscur: Expedition 33 – це дебютна рольова гра французької студії Sandfall Interactive, яка вийшла 24 квітня 2025 року на PlayStation 5, Xbox Series X/S і ПК. Видавцем виступила Kepler Interactive. Гра швидко стала одним із головних феноменів RPG-жанру 2025 року, хоча спочатку її сприймали як нішевий проєкт від невеликої студії.

Події гри відбуваються у похмурому фентезійному світі, натхненному французькою "Прекрасною епохою" кінця XIX – початку XX століття. За сюжетом загадкова Художниця щороку малює число на моноліті, після чого всі люди відповідного віку зникають. Коли на моноліті має з'явитися число "33", в останню експедицію вирушає група героїв, щоб зупинити цикл смерті. Гра поєднує покрокові JRPG-битви з елементами реального часу – ухиленнями, парируванням і контратаками, пише Gematsu.

Які оцінки отримала гра?

Критики зустріли гру надзвичайно позитивно:

На агрегаторі Metacritic вона отримала "універсальне визнання".

OpenCritic повідомляв, що 98% рецензентів рекомендували проєкт.

У Steam рейтинг тривалий час тримався на рівні "дуже позитивний" або "переважно позитивний" із десятками тисяч відгуків. Оглядачі особливо хвалили атмосферу, художній стиль, музику, сюжет і персонажів.

Багато видань називали Expedition 33 однією з найемоційніших RPG останніх років.

Продажі й прибутки

Комерційний успіх виявився ще масштабнішим. Уже за добу після релізу гру купили понад 500 тисяч разів, за три дні продажі перевищили 1 мільйон копій, менш ніж за два тижні – 2 мільйони, а через 33 дні – 3,3 мільйона копій. У жовтні 2025 року продажі перевищили 5 мільйонів, а навесні 2026 року – 8 мільйонів копій по всьому світу. При цьому частина аудиторії проходила гру через Xbox Game Pass, тому реальна кількість гравців була ще більшою.

Нагороди

Щодо нагород, Expedition 33 стала справжнім рекордсменом. Гра отримала премії Game of the Year на The Game Awards (але потім втратила її через використання ШІ), BAFTA Games Awards, D.I.C.E. Awards, Golden Joystick Awards і GDC Awards. Вона стала лише другою грою після Baldur's Gate 3, яка змогла виграти всі п'ять головних нагород "Гра року" в індустрії. На The Game Awards 2025 проєкт отримав дев'ять перемог із тринадцяти номінацій, що стало історичним результатом.

Що чекає далі на Clair Obscur?

Щодо майбутнього франшизи, керівник Sandfall Interactive Гійом Брош уже підтверджував, що "Clair Obscur" задумується як окрема серія, а Expedition 33 – лише перша її частина. Розробники прямо говорили, що хочуть створювати нові історії у цьому всесвіті. Водночас поки неясно, чи буде наступна гра прямим сюжетним продовженням. Студія також випускала великі безкоштовні оновлення та натякала на можливі DLC, пише TechRadar.

Також уже підтверджено екранізацію. У січні 2025 року видання Variety написало, що за мотивами гри готують live-action адаптацію. Над проєктом працює компанія Story Kitchen у співпраці з Sandfall Interactive. Саме Story Kitchen раніше займалася адаптаціями Sonic, Tomb Raider та інших ігрових франшиз. Деталей про акторів чи дату виходу поки немає.

Хто такі PureArts?

PureArts – канадський виробник преміальних статуеток і колекційних предметів. Компанія працює з 2008 року та спеціалізується на дорогих ліцензійних фігурках, репліках зброї, шоломах, масках і діорамах за мотивами відеоігор, фільмів та коміксів.

PureArts найбільше відома завдяки співпраці з Ubisoft. Компанія випускала масштабні статуї для серії Assassin's Creed, включно з Еціо, Альтаїром, Байєком, Ейвором і персонажами Assassin's Creed Shadows. Також вони створювали мерч для Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, The Last of Us, God of War Ragnarök, Resident Evil, Halo і Batman: Arkham.

Компанія також відома тим, що робить дуже деталізовані й дорогі колекційні предмети – деякі статуї коштують понад 1000 доларів. PureArts часто випускає обмежені серії для колекціонерів із ручним фарбуванням, LED-підсвіткою та великими діорамами. Саме тому співпраця бренду з Clair Obscur: Expedition 33 вважається показником того, наскільки швидко гра стала великою франшизою у AAA-сегменті.