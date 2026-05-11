Що нового в Crimson Desert?

Головною новиною патчу під номером 1.06.00 стало впровадження функції екстракції, яка дозволяє гравцям повертати матеріали, витрачені на покращення спорядження. Це було одним із найбільш затребуваних нововведень, оскільки воно значно полегшує фінальний етап гри, коли гравці намагаються максимально вдосконалити свої улюблені предмети. Про це та інші нововведення пише розробник Pearl Abyss на своєму сайті.

Процес екстракції відбувається через взаємодію з ковалями в різних регіонах і дозволяє відкотити рівень покращення предмета до базового (четвертого рівня), не знищуючи при цьому сам артефакт.

За даними розробників, спеціальні матеріали, такі як Артефакти та луска Аезеріона, повертаються у обсязі 100 відсотків від використаної кількості, тоді як звичайні ресурси, наприклад, залізна руда, мідна руда та криваві камені, відновлюються приблизно на 70 відсотків.

Новий звіринець: від ведмедів до бойових рапторів

Значного розширення зазнала й система їздових тварин, звернув увагу TheGamer. Якщо на старті гри можливості приборкування були обмеженими, то тепер гравці можуть зареєструвати 12 нових видів тварин.

Список включає ведмедів, кабанів, вовків, оленів, гірських козлів, птахів куку, ігуан, рапторів, верблюдів, левів та тигрів. Для приборкування лютих хижаків їх необхідно спочатку приборкати, а потім нагодувати.

Крім того, Pearl Abyss змінила зовнішній вигляд тварин, прибравши сідла з їхнього стандартного образу. Тепер сідла потрібно купувати окремо в спеціалізованих магазинах, таких як майстерня Еквіншера для оленів та вовків або майстерня Кальфаде для ведмедів та птахів куку.

Азартні ігри та вірні пси: несподівані сюрпризи патчу

Одним із найнесподіваніших доповнень став ігровий автомат "Claw Machine" у закладі "Laughing Marionette". Витративши всього одну срібну монету, гравці мають шанс виграти унікальні нагороди: 12 типів освітлювальних приладів, меблі, спеціальні головні убори, а також цінні Артефакти Безодні та Спорядження Безодні.

Для любителів домашніх улюбленців з'явився предмет "Sigil of Valor" (Сигніл Доблесті). Коли цей артефакт екіпірований, ваші собаки почнуть атакувати ворогів під час бою. Також оновлення принесло покращення для персонажа Унгка, який отримав нові навички беззбройного бою, та опцію відображення піхов для меча на моделі героя, пише Wccftech.

Технічна досконалість та коріння з MMO

Розробники приділили увагу й візуальній складовій, додавши режим "Night Tone Mode". Він робить загальні кольори м'якшими, а темні ділянки – трохи світлішими, що покращує комфорт гри в нічний час.

Для користувачів Mac було покращено підтримку HDR на зовнішніх моніторах та виправлено рідкісні збої відеокарти.

Темпи випуску оновлень Crimson Desert вражають: вони виходять майже щотижня. Вілл Пауерс, директор з PR та маркетингу Pearl Abyss, в одному з інтерв'ю зазначив, що цей підхід запозичений з досвіду підтримки Black Desert. Він підкреслив, що хоча Crimson Desert згодом трансформувалася в однокористувацьку гру, вона зберегла багато елементів та структуру підтримки, характерну для багатокористувацьких проєктів, пише IGN.

Завдяки такій активній роботі над помилками та увазі до відгуків рейтинг гри в Steam продемонстрував значне зростання – зі "Змішаних" відгуків на старті до "Дуже схвальних", де 86 відсотків користувачів задоволені проєктом.

Оновлення 1.06.00 також включає понад 70 дрібних виправлень інтерфейсу, локалізації та графічних артефактів, що робить подорож світом гри ще приємнішою.

Crimson Desert – одна з найамбітніших рольових екшен-ігор останніх років, яку створила південнокорейська студія Pearl Abyss, відома насамперед завдяки MMORPG Black Desert Online, пише 24 Канал. Спочатку Crimson Desert взагалі задумувалася як приквел до Black Desert Online, але під час багаторічної розробки проєкт поступово перетворився на окрему гру з власним світом, героями та сюжетом.

Розробка гри була дуже складною. Pearl Abyss анонсувала Crimson Desert ще наприкінці 2019 року, після чого проєкт кілька разів переносили. Причинами затримок стали пандемія COVID-19, перехід на нові технології та бажання студії переробити значну частину концепції.

З часом розробники вирішили відмовитися від MMO-структури й зробити ставку на масштабну одиночну пригоду у відкритому світі. Для гри створили власний рушій BlackSpace Engine, який дозволив реалізувати великі відкриті території, складну фізику, динамічну погоду, руйнування об'єктів і майже безшовний світ.

Події Crimson Desert відбуваються на континенті Пайвел. Це жорстокий фентезійний світ, де постійно тривають війни між королівствами, найманцями та різними фракціями. Головний герой – найманець Кліфф Макдафф, лідер загону Greymanes. Після низки трагічних подій його команда розпадається, а сам герой опиняється втягнутим у масштабний конфлікт, пов'язаний із загадковою силою під назвою Abyss. Саме ця сутність поступово починає загрожувати всьому континенту.

Гра поєднує кілька жанрів одночасно. Формально це action-adventure RPG з відкритим світом, але багато критиків порівнюють Crimson Desert одразу з The Witcher 3: Wild Hunt, Elden Ring та Dragon's Dogma 2. У грі величезний акцент зроблено на фізичний ближній бій. Персонаж може використовувати мечі, списи, луки, вогнепальну зброю та магічні здібності. Бої мають дуже "важку" анімацію та нагадують суміш souls-like і кінематографічного екшену.

Однією з головних особливостей Crimson Desert стала свобода взаємодії зі світом. Гравці можуть лазити по скелях, літати на істотах, плавати, руйнувати частину оточення, використовувати фізику предметів у битвах та брати участь у масштабних облогах. У грі також реалізували систему динамічних подій і дуже високу щільність активностей. Деякі журналісти навіть критикували гру за надмірну кількість механік і складність освоєння на старті. (PC Gamer)

Особливу увагу Pearl Abyss приділила візуальному стилю. Розробники надихалися середньовічною Європою, але при цьому активно використовували корейські культурні елементи. Наприклад, деякі бойові рухи базуються на техніках тхеквондо, а архітектура частини міст містить азійські мотиви. (The Washington Post)

Що сказали критики про Crimson Desert?

Після релізу 19 березня 2026 року реакція на Crimson Desert була неоднозначною. Частина критиків поставила грі оцінку у межах 60 – 80 балів зі 100. Найбільше претензій викликали сюжет, складна структура керування та перевантаженість механіками. На старті гра навіть мала "змішані" відгуки у Steam, зазначає TechSpot.

Втім, ситуація швидко змінилася. Pearl Abyss почала дуже активно випускати патчі, орієнтуючись на відгуки спільноти. Розробники оперативно виправляли інтерфейс, баланс, керування, додавали нові функції та покращення якості життя. Саме через це рейтинг гри у Steam поступово виріс до "дуже схвальних". Станом на травень 2026 року Crimson Desert має понад 53 тисячі відгуків у Steam, із яких близько 86% є позитивними.

Скільки копій продали?

Комерційно гра також стала великим успіхом. За перший тиждень продажі перевищили 3 мільйони копій, а вже менш ніж за два місяці Pearl Abyss повідомила про понад 5 мільйонів проданих копій, відзначає The Washington Post.

Скільки людей грають у Crimson Desert?

На старті піковий онлайн у Steam перевищив 239 тисяч одночасних користувачів.

Після виходу перших великих патчів онлайн виріс приблизно до 276 тисяч одночасних гравців, помітило видання PC Gamer.

Що далі для Crimson Desert?

Щодо майбутнього Crimson Desert, Pearl Abyss уже підтвердила, що планує довго підтримувати гру оновленнями. Водночас студія заявила, що не хоче заздалегідь публікувати жорстку дорожню карту. Розробники пояснюють це бажанням адаптуватися до реакції гравців у реальному часі, пише GamesRadar.

Наразі офіційно підтверджених платних DLC немає. Керівництво Pearl Abyss заявило, що зараз головний пріоритет – безкоштовні патчі та розширення базового контенту. Водночас у спільноті активно обговорюють потенційні нові регіони, мультиплеєрні елементи, підтримку модів і масштабні сюжетні доповнення, оскільки в самій грі вже є закриті області карти, які можуть використовувати для майбутнього контенту.