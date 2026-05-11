Что нового в Crimson Desert?

Главной новостью патча под номером 1.06.00 стало внедрение функции экстракции, которая позволяет игрокам возвращать материалы, потраченные на улучшение снаряжения. Это было одним из самых востребованных нововведений, поскольку оно значительно облегчает финальный этап игры, когда игроки пытаются максимально усовершенствовать свои любимые предметы. Об этом и других нововведениях пишет разработчик Pearl Abyss на своем сайте.

Процесс экстракции происходит через взаимодействие с кузнецами в разных регионах и позволяет откатить уровень улучшения предмета до базового (четвертого уровня), не уничтожая при этом сам артефакт.

По данным разработчиков, специальные материалы, такие как Артефакты и чешуя Аэзериона, возвращаются в объеме 100 процентов от использованного количества, тогда как обычные ресурсы, например, железная руда, медная руда и кровавые камни, восстанавливаются примерно на 70 процентов.

Новый зверинец: от медведей до боевых рапторов

Значительное расширение претерпела и система ездовых животных, обратил внимание TheGamer. Если на старте игры возможности укрощения были ограниченными, то теперь игроки могут зарегистрировать 12 новых видов животных.

Список включает медведей, кабанов, волков, оленей, горных козлов, птиц куку, игуан, рапторов, верблюдов, львов и тигров. Для укрощения свирепых хищников их необходимо сначала укротить, а потом накормить.

Кроме того, Pearl Abyss изменила внешний вид животных, убрав седла из их стандартного образа. Теперь седла нужно покупать отдельно в специализированных магазинах, таких как мастерская Эквиншера для оленей и волков или мастерская Кальфаде для медведей и птиц куку.

Азартные игры и верные псы: неожиданные сюрпризы патча

Одним из самых неожиданных дополнений стал игровой автомат "Claw Machine" в заведении "Laughing Marionette". Потратив всего одну серебряную монету, игроки имеют шанс выиграть уникальные награды: 12 типов осветительных приборов, мебель, специальные головные уборы, а также ценные Артефакты Бездны и Снаряжение Бездны.

Для любителей домашних любимцев появился предмет "Sigil of Valor" (Сигнил Доблести). Когда этот артефакт экипирован, ваши собаки начнут атаковать врагов во время боя. Также обновление принесло улучшения для персонажа Унгка, который получил новые навыки безоружного боя, и опцию отображения ножен для меча на модели героя, пишет Wccftech.

Техническое совершенство и корни из MMO

Разработчики уделили внимание и визуальной составляющей, добавив режим "Night Tone Mode". Он делает общие цвета мягче, а темные участки – немного светлее, что улучшает комфорт игры в ночное время.

Для пользователей Mac была улучшена поддержка HDR на внешних мониторах и исправлены редкие сбои видеокарты.

Темпы выпуска обновлений Crimson Desert впечатляют: они выходят почти каждую неделю. Уилл Пауэрс, директор по PR и маркетингу Pearl Abyss, в одном из интервью отметил, что этот подход позаимствован из опыта поддержки Black Desert. Он подчеркнул, что хотя Crimson Desert впоследствии трансформировалась в однопользовательскую игру, она сохранила многие элементы и структуру поддержки, характерную для многопользовательских проектов, пишет IGN.

Благодаря такой активной работе над ошибками и вниманию к отзывам рейтинг игры в Steam продемонстрировал значительный рост – со "Смешанных" отзывов на старте до "Очень одобрительных", где 86 процентов пользователей довольны проектом.

Обновление 1.06.00 также включает более 70 мелких исправлений интерфейса, локализации и графических артефактов, что делает путешествие по миру игры еще приятнее.

Crimson Desert – одна из самых амбициозных ролевых экшен-игр последних лет, которую создала южнокорейская студия Pearl Abyss, известная прежде всего благодаря MMORPG Black Desert Online, пишет 24 Канал. Сначала Crimson Desert вообще задумывалась как приквел к Black Desert Online, но во время многолетней разработки проект постепенно превратился в отдельную игру с собственным миром, героями и сюжетом.

Разработка игры была очень сложной. Pearl Abyss анонсировала Crimson Desert еще в конце 2019 года, после чего проект несколько раз переносили. Причинами задержек стали пандемия COVID-19, переход на новые технологии и желание студии переделать значительную часть концепции.

Со временем разработчики решили отказаться от MMO-структуры и сделать ставку на масштабное одиночное приключение в открытом мире. Для игры создали собственный движок BlackSpace Engine, который позволил реализовать большие открытые территории, сложную физику, динамическую погоду, разрушение объектов и почти бесшовный мир.

События Crimson Desert происходят на континенте Пайвел. Это жестокий фэнтезийный мир, где постоянно продолжаются войны между королевствами, наемниками и различными фракциями. Главный герой – наемник Клифф Макдафф, лидер отряда Greymanes. После ряда трагических событий его команда распадается, а сам герой оказывается втянутым в масштабный конфликт, связанный с загадочной силой под названием Abyss. Именно эта сущность постепенно начинает угрожать всему континенту.

Игра сочетает несколько жанров одновременно. Формально это action-adventure RPG с открытым миром, но многие критики сравнивают Crimson Desert сразу с The Witcher 3: Wild Hunt, Elden Ring и Dragon's Dogma 2. В игре огромный акцент сделан на физический ближний бой. Персонаж может использовать мечи, копья, луки, огнестрельное оружие и магические способности. Бои имеют очень "тяжелую" анимацию и напоминают смесь souls-like и кинематографического экшена.

Одной из главных особенностей Crimson Desert стала свобода взаимодействия с миром. Игроки могут лазить по скалам, летать на существах, плавать, разрушать часть окружения, использовать физику предметов в битвах и участвовать в масштабных осадах. В игре также реализовали систему динамических событий и очень высокую плотность активностей. Некоторые журналисты даже критиковали игру за чрезмерное количество механик и сложность освоения на старте. (PC Gamer)

Особое внимание Pearl Abyss уделила визуальному стилю. Разработчики вдохновлялись средневековой Европой, но при этом активно использовали корейские культурные элементы. Например, некоторые боевые движения базируются на техниках тхэквондо, а архитектура части городов содержит азиатские мотивы. (The Washington Post)

Что сказали критики о Crimson Desert?

После релиза 19 марта 2026 года реакция на Crimson Desert была неоднозначной. Часть критиков поставила игре оценку в пределах 60 – 80 баллов из 100. Больше всего претензий вызвали сюжет, сложная структура управления и перегруженность механиками. На старте игра даже имела "смешанные" отзывы в Steam, отмечает TechSpot.

Впрочем, ситуация быстро изменилась. Pearl Abyss начала очень активно выпускать патчи, ориентируясь на отзывы сообщества. Разработчики оперативно исправляли интерфейс, баланс, управление, добавляли новые функции и улучшения качества жизни. Именно поэтому рейтинг игры в Steam постепенно вырос до "очень положительных". По состоянию на май 2026 Crimson Desert имеет более 53 тысяч отзывов в Steam, из которых около 86% являются положительными.

Сколько копий продали?

Коммерчески игра также стала большим успехом. За первую неделю продажи превысили 3 миллиона копий, а уже менее чем за два месяца Pearl Abyss сообщила о более 5 миллионов проданных копий, отмечает The Washington Post.

Сколько людей играют в Crimson Desert?

На старте пиковый онлайн в Steam превысил 239 тысяч одновременных пользователей.

После выхода первых крупных патчей онлайн вырос примерно до 276 тысяч одновременных игроков, заметило издание PC Gamer.

Что дальше для Crimson Desert?

Относительно будущего Crimson Desert, Pearl Abyss уже подтвердила, что планирует долго поддерживать игру обновлениями. В то же время студия заявила, что не хочет заранее публиковать жесткую дорожную карту. Разработчики объясняют это желанием адаптироваться к реакции игроков в реальном времени, пишет GamesRadar.

На данный момент официально подтвержденных платных DLC нет. Руководство Pearl Abyss заявило, что сейчас главный приоритет – бесплатные патчи и расширение базового контента. В то же время в сообществе активно обсуждают потенциальные новые регионы, мультиплеерные элементы, поддержку модов и масштабные сюжетные дополнения, поскольку в самой игре уже есть закрытые области карты, которые могут использовать для будущего контента.