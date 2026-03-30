Что изменило обновление и почему это повлияло на популярность?

Южнокорейская студия Pearl Abyss активно поддерживает свою новую игру Crimson Desert после релиза, и свежее обновление 1.01.00 стало одним из самых заметных шагов в этом направлении.

Патч, который вышел 29 марта, принес сразу несколько ощутимых нововведений. Игрокам добавили пять новых ездовых животных, что расширяет возможности передвижения по открытому миру. Также разработчики оптимизировали техническую часть – уменьшили время загрузки во время телепортации и возрождения персонажа.

Отдельное внимание уделили управлению и взаимодействию с объектами – эти элементы стали проще и удобнее.

В разных регионах игрового мира появились специальные сундуки с материалами, а прокачка снаряжения до четвертого уровня теперь завязана на новую валюту – специальные монеты.

Не обошлось и без изменений в поведении спутников: теперь боевые питомцы не отдаляются от героя во время боя, что делает схватки более предсказуемыми.

Среди других нововведений:

улучшение интерфейса;

доработка рендеринга при использовании апскейлинга;

многочисленные исправления багов и балансные правки.

Вскоре после релиза большого патча разработчики выпустили еще одно обновление – 1.01.01. Оно сосредоточено на устранении точечных проблем, возникших после предыдущего апдейта, и уже доступно на всех платформах.

Результат не заставил себя ждать. На фоне этих изменений игра установила новый рекорд пикового онлайна в Steam. Если в первые выходные после релиза максимальный показатель составлял 248,5 тысяч игроков, то теперь он превысил 276,2 тысячи, как свидетельствуют данные платформы Steam DB.

Патч стал причиной роста популярности игры / Фото SteamDB

Важно, что вместе с ростом аудитории улучшилось и восприятие игры. После старта оценки пользователей были смешанными – около 57%, однако со временем рейтинг поднялся до 81%, что соответствует категории "очень положительные".

Напомним, что Crimson Desert вышла 20 марта сразу на нескольких платформах: PC (Steam, Epic Games Store и Microsoft Store), Mac, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.