Як новій грі вдалося досягти мільйонних тиражів у рекордно короткі терміни?

Компанія Capcom 7 травня оголосила про вражаюче досягнення свого нового амбітного проєкту Pragmata. Науково-фантастичний пригодницький бойовик, який побачив світ 17 квітня 2026 року, подолав позначку у 2 мільйони проданих копій усього за 16 днів після офіційного релізу. Ці цифри виглядають ще більш приголомшливими, якщо врахувати, що перший мільйон одиниць був реалізований лише за перші два дні перебування гри на ринку.

Розробники пов'язують такий стрімкий злет із успішною маркетинговою стратегією. Важливу роль зіграв ранній випуск ігрової демоверсії, що дозволило потенційним покупцям особисто оцінити механіки та атмосферу проєкту ще до моменту покупки. Окрім цього, Capcom провела агресивну рекламну кампанію для підвищення впізнаваності цього абсолютно нового бренду.

Сюжет Pragmata переносить гравців у майбутнє, на територію місячної дослідницької станції. Головні герої – Г'ю Вільямс та дівчинка-андроїд Діана – змушені об'єднати зусилля, щоб подолати виклики суворого позаземного світу. Особливий акцент у грі зроблено на емоційній складовій та розвитку стосунків між людиною та штучним інтелектом.

Критики та профільні видання прихильно зустріли новинку. Наприклад, портал IGN оцінив гру у 8 балів з 10 можливих.

Енергійний екшен зі стрільбою та креативна механіка зламу роблять бої справжньою окрасою Pragmata. Сюжет може здатися дещо другорядним, але його науково-фантастична драма дає достатньо стимулів, щоб пройти гру до кінця і отримати задоволення від цього шутера від третьої особи,

– прокоментували рецензенти видання.

Що чекає на гру далі?

Успіх гри змусив керівництво Capcom переглянути довгострокові плани щодо проєкту. Операційний директор Capcom USA Роб Даєр під час конференції iicon натякнув, що Pragmata може перетворитися на серію ігор.

Ми підійшли до моменту, коли у нас з'явилася ще одна франшиза у додаток до того арсеналу, який вже має Capcom – і дай боже їм здоров'я за це – і ми можемо продовжувати розвивати цей напрямок,

– заявив Роб Даєр.

Наразі Pragmata посідає впевнене місце у портфоліо видавця поряд із такими гігантами, як Resident Evil та Devil May Cry. Гра доступна на сучасних консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S, а також на персональних комп'ютерах. Цікаво, що версія для Nintendo Switch 2 була випущена в Японії та інших країнах Азії з невеликою затримкою – 24 квітня 2026 року.

Щоб віддячити спільноті за підтримку, офіційні акаунти гри опублікували святковий допис: "Pragmata розійшлася тиражем понад 2 мільйони копій по всьому світу! Дякуємо всім за підтримку! Ось спеціальний малюнок від Діани з цієї нагоди", – йшлося у повідомленні від 7 травня 2026 року. На ілюстрації героїня Діана тримає напис із подякою за досягнення знакового рубежу.

Більше про Pragmata: історія створення та головні особливості

Гра Pragmata стала одним із найгучніших релізів 2026 року та, ймовірно, найризикованішим новим проєктом Capcom за останнє десятиліття. Її вперше показали ще у 2020 році під час презентації PlayStation 5, але після цього гра практично зникла з інформаційного поля.

Спочатку реліз планували на 2022 рік, однак Capcom кілька разів переносила гру, а згодом взагалі прибрала її з календаря релізів. У підсумку Pragmata вийшла лише у квітні 2026 року – тобто приблизно через шість років після анонсу.

Головною особливістю Pragmata називають поєднання шутера від третьої особи та механік хакінгу. Під час боїв гравець одночасно контролює двох персонажів: Г'ю веде стрілянину, а Діана зламує ворогів (роботів) у реальному часі через спеціальні мініголоволомки. Через це стандартні перестрілки перетворюються на суміш екшену та тактичної гри. Багато журналістів порівнюють систему бою з Vanquish, Binary Domain і навіть BioShock через механіку зламу під час битв.

Ще одна особливість гри – її стиль. Pragmata поєднує ретрофутуризм, "тверду" наукову фантастику та японський підхід до постановки екшену. У грі багато вузьких технологічних коридорів, роботизованих лабораторій, місячних пейзажів і дивних цифрових аномалій. Окремо журналісти хвалять анімацію персонажів, фізику руху та атмосферу самотності. Деякі оглядачі прямо називають гру "поверненням епохи Xbox 360", коли популярними були сюжетні лінійні бойовики без відкритого світу.

Один із трейлерів Pragmata

Що кажуть відгуки?

Відгуки про Pragmata виявилися переважно позитивними, хоча без критики не обійшлося:

PC Gamer поставив грі 87 балів зі 100 і похвалив "старомодний", але дуже динамічний екшен, сильне відчуття руху та бойову систему.

PCGamesN оцінив гру на 8 із 10, назвавши її "унікальним і чудовим шутером", хоча й розкритикував слабкий сюжет.

Частина журналістів вважає, що історія гри занадто сильно спирається на класичні sci-fi кліше про небезпечний ШІ та самотню космічну станцію. Наприклад, The Verge написав, що Pragmata має чудову бойову систему, але поки не може зрівнятися з великими науково-фантастичними франшизами за рівнем сценарію та унікальності світу.

Втім, майже всі рецензенти погоджуються в одному: Capcom вдалося створити нову гру, яка не схожа на більшість сучасних AAA-проєктів. Pragmata не є сервісною грою, не має гігантського відкритого світу та не намагається розтягнути проходження на сотні годин. Це компактний сюжетний екшен із сильним акцентом на механіки та постановку. Саме через це багато гравців порівнюють її з культовими японськими бойовиками 2000-х і початку 2010-х років.

Що буде далі для Pragmata?

Окремо активно обговорюють майбутнє Pragmata. Причина проста – Capcom уже фактично натякнула, що розглядає гру як основу для нової франшизи. У 2025 році компанія прямо заявила, що створює новий бренд для довгострокового розвитку. Після релізу ситуація лише зміцнилася.

Представники Capcom також заявляли, що бачать у Pragmata потенціал великої серії. Причин кілька:

По-перше, у гри вже є впізнаваний дует героїв – Г'ю та Діана.

По-друге, світ гри дозволяє розвивати тему штучного інтелекту, космічних колоній і технологічних катастроф.

По-третє, сама механіка "hack-and-shoot" виявилася достатньо оригінальною, щоб стати основою для майбутніх продовжень.

