Чому критика штучного інтелекту стала компліментом для розробників?

Продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумадзава у великому інтерв'ю для Eurogamer, яке вийшло 4 травня, поділився думками щодо резонансу навколо технології DLSS 5 від NVIDIA. Коли у березні технологічний гігант продемонстрував можливості нової версії своєї нейромережі на прикладі зовнішності героїні Грейс Ешкрофт, мережа вибухнула критикою. Гравці звинуватили компанію у використанні "дешевих" ШІ-фільтрів, які перетворили характерну зовнішність персонажа на "пластикове" обличчя з соцмереж.

Той факт, що багато гравців зауважили, як сильно їм подобається оригінальний дизайн Грейс, і вони не хотіли бачити його зміненим, був позитивним моментом,

– прокоментував журналістам Масато Кумадзава.

На його думку, негативна реакція на втручання алгоритмів NVIDIA лише підкреслила, що команда Capcom змогла створити по-справжньому вдалий образ, який швидко став фаворитом серед прихильників серії.

Продюсер додав: "Це означало, що ми правильно підійшли до дизайну, і вказує на те, що Грейс швидко зарекомендувала себе як улюблениця фанатів, оскільки люди мали таку рішучу думку щодо її зовнішнього вигляду".

Скандал довкола DLSS 5

Технологія DLSS 5 позиціонується NVIDIA як наступний крок у розвитку ігрової візуалізації, що додає "фотореалістичне освітлення та матеріали" за допомогою генеративного контролю на рівні геометрії. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг захищає розробку, пише VGC, стверджуючи, що демки створювалися за підтримки розробників ігор, які можуть тонко налаштовувати фінальний ефект.

Це не постобробка на рівні кадру, це генеративний контроль на рівні геометрії. Усе це знаходиться під прямим контролем розробника гри,

– зазначив Хуанг, називаючи процес "нейронним рендерингом".

Проте фахівці індустрії налаштовані скептично. Стів Каролевіч, інженер із рендерингу в Respawn, порівняв DLSS 5 з "нав'язливим фільтром контрастності, чіткості та аерографії", заявивши, що воліє дотримуватися оригінального художнього задуму, нагадує IGN.

На нещодавній конференції GTC компанія NVIDIA офіційно анонсувала DLSS 5 – технологію, яку фахівці швидко охрестили найважливішою подією в комп'ютерній графіці з моменту появи трасування променів у 2018 році.

Засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг під час презентації не стримував емоцій, назвавши цей анонс "моментом GPT" для всієї індустрії. За його словами, шлях до цього результату тривав чверть століття: від перших програмованих шейдерів 2001 року до нейронних шейдерів у сучасних відеокартах серії GeForce RTX 5090. Попри те, що за ці роки обчислювальна потужність зросла у 375 000 разів, класичні методи рендерингу досі не дозволяють досягти справжнього фотореалізму.

Головним бар'єром для розробників залишається час. Як зазначав раніше 24 Канал, ігровий кадр має бути повністю готовий лише за 16 мілісекунд, тоді як у кіноіндустрії на прорахунок одного кадру з аналогічними ефектами можуть витрачати години. DLSS 5 покликана вирішити цю проблему не за рахунок "грубої сили" заліза, а через інтелектуальний нейронний рендеринг. Якщо попередня версія DLSS 4.5 доручала штучному інтелекту малювати 23 з кожних 24 пікселів, то п'ята ітерація йде значно далі.

На відміну від стандартних ШІ-моделей, які створюють контент хаотично, DLSS 5 працює в режимі реального часу, спираючись на тривимірний світ гри та вектори руху кожного кадру. Нейромережа буквально "наповнює" сцену матеріалами та світлом, підтримуючи роздільну здатність до 4К. Технологія здатна розрізняти складну семантику: вона розуміє, де на екрані волосся, де тканина, а де людська шкіра. Це дозволяє системі з неймовірною точністю відтворювати підповерхневе розсіювання світла на обличчях та ніжний блиск одягу.

Для розробників інтеграція стане простішою завдяки фреймворку NVIDIA Streamline, який надасть інструменти для збереження унікального художнього стилю ігор. Підтримку нової технології вже підтвердили такі гіганти, як Bethesda, Capcom, Ubisoft, Warner Bros. Games та Tencent. Очікується, що DLSS 5 з'явиться у Resident Evil Requiem, Starfield, Assassin's Creed Shadows та Hogwarts Legacy.

Критика гравців

Проте не всі зустріли інновацію з захватом. Як повідомляє видання GosuGamers, значна частина гравців побоюється появи так званого "AI slop" – специфічних "мильних" ефектів, що можуть знищити оригінальну чіткість зображення. Соціальні мережі миттєво відреагували на презентацію шквалом мемів. Користувачі висміюють надмірну корекцію облич, через яку персонажі стають схожими на людей з агресивними фільтрами з TikTok.

В інтернеті з'явилися десятки мемів, де автори висміювали ШІ-покращення зображення і надлишкові корегування облич персонажів.

Наразі DLSS 5 готується до релізу восени 2024 року. Окрім Resident Evil Requiem, підтримку технології отримають такі проєкти, як Hogwarts Legacy, Starfield, EA Sports FC та Assassin's Creed Shadows.

Тим часом Capcom планує використовувати ШІ для допомоги у розробці ігор, проте Масато Кумадзава запевнив, що компанія уникатиме генеративного ШІ для створення ключових образів.