Своєю думкою Вавра поділився в соцмережі X, розповідає 24 Канал.

Чому DLSS 5 – майбутнє відеоігор на думку Ваври?

DLSS 5 від Nvidia базується на моделі нейронного рендерингу в реальному часі, яка додає зображенню більше деталей і створює фотореалістичне освітлення. Втім, частина геймерської спільноти сприйняла це інакше.

Користувачі стверджують, що картинка починає виглядати як типовий "пластиковий" результат роботи штучного інтелекту – slop, який нівелює унікальний художній стиль окремих проєктів. Подібну критику висловлювали не лише гравці, а й деякі розробники ігор та фахівці. Не дивно, що після анонсу DLSS 5 мережу накрила хвиля критики та мемів.

На цьому тлі позиція Ваври виглядає доволі контрастною. Він вважає, що DLSS 5 у перспективі може стати дешевшою альтернативою ресурсоємному трасуванню променів. За його словами, нинішня хвиля негативу не здатна зупинити розвиток технології – це лише початок значно масштабніших змін у графіці.

I can imagine in the future devs will be able to train this tech for particular art style or specific people faces and it might replace expensive raytracing etc. This is just a little uncanny beginning. No way haters will stop this. Its way more than a soap opera effect every tv… https://t.co/SUdxhy6Arj — Daniel Vávra (@DanielVavra) March 23, 2026

Розробник переконаний, що з часом студії отримають змогу гнучко налаштовувати роботу DLSS 5 – наприклад, адаптувати її під конкретний візуальний стиль гри або навіть під зовнішність певних людей. Подібні ідеї раніше озвучував і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Водночас з цим не згодні наприклад окремі члени команди фахового видання PCGamer. Вони зауважили, що DLSS 5 все більше схоже на щось, що розробники навіть теоретично не з можуть точно налаштувати.

Чим більше ми чуємо про функцію DLSS 5 від Nvidia, тим гіршою вона стає,

– зауважив автор з питань апаратного забезпечення PCGamer Дейв Джеймс.

Очікується, що DLSS 5 офіційно представлять уже восени. Першими іграми з підтримкою нової технології мають стати: