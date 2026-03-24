Про це NVIDIA повідомила на сторінці GeForce де можна ознайомитися з деталями та завантажити оновлення на свій комп'ютер.

Дивіться також Capcom по-особливому відзначить 30-річчя франшизи Resident Evil

Що змінилося у новому драйвері?

Свіжий графічний драйвер GeForce Game Ready 595.97 WHQL зосереджений на покращенні роботи свіжих ігрових релізів та сучасних графічних технологій.

У примітках до релізу виробник повідомив, що програмне забезпечення оптимізоване для проєктів із підтримкою DLSS, трасування променів і трасування шляхів, а також технології Nvidia Reflex. Крім цього, драйвер має забезпечувати кращу якість зображення у великій бібліотеці ігор та застосунків.

Оновлення також усуває конкретні технічні проблеми, які турбували гравців після встановлення попередніх версій драйверів гілки R595. Зокрема, виправлено спотворення текстур у Halo Infinite, що виникали після оновлення. Також покращено стабільність у Hitman: World of Assassination під час використання технології Nvidia Smooth Motion.

Ще одним важливим моментом стало підвищення загальної стабільності в іграх при використанні генерації кадрів DLSS та функції Instant Replay. Водночас компанія попереджає про відомі проблеми, які залишилися у поточній версії драйвера.

Наприклад, в грі Enshrouded у деяких локаціях може бути відсутній рельєф місцевості, а в Arknights: Endfield інколи спостерігаються підгальмовування.

Які відеокарти отримають оновлення?

Новий драйвер підтримує широкий перелік відеокарт – від актуальних серій GeForce RTX 50, RTX 40, RTX 30 і RTX 20 до моделей GeForce 16 і відеокарт лінійки NVIDIA TITAN.

Водночас Nvidia нагадує, що ще з жовтня 2021 року повноцінні оновлення Game Ready із новими функціями та покращенням продуктивності доступні для графічних процесорів поколінь Maxwell, Pascal, Turing та Ampere.

Для настільних відеокарт серії Kepler після вересня 2024 року передбачені лише критичні оновлення безпеки.