Цей експонат присвячений одному з найбільш невблаганних антагоністів у світі відеоігор, чиє ім'я десятиліттями викликало страх у гравців. Про це пише TheGamer.

Як Capcom планує відзначити 30-річчя Resident Evil?

Серія ігор Resident Evil офіційно перетинає межу в 30 років свого існування. На честь цієї події компанія Capcom запланувала цілу низку заходів, презентацій та випуску ексклюзивної сувенірної продукції, що триватимуть до кінця поточного року.

Хоча шанувальники очікували побачити традиційні футболки чи м'які іграшки, справжнім сюрпризом став анонс надзвичайно деталізованої та масштабної статуї Немезіса – одного з найвідоміших монстрів у жанрі survival horror. Цей виріб стане частиною преміальної лінійки Capcom Figure Builder Creators Model.



Статуя Немезіса у Resident Evil / Фото Capcom

Фігурка виконана у масштабі 1 до 6, що забезпечує їй вражаючі габарити. Висота статуї становить 46 сантиметрів, ширина – 27,3 сантиметра, а глибина досягає 26,7 сантиметра. Для створення цього колекційного предмета виробник використав поєднання високоякісного ABS-пластику та полівінілхлориду, що дозволяє досягти максимальної чіткості дрібних деталей.

Скульптура зображує Немезіса у момент повної бойової готовності, коли він націлений на знищення своїх жертв за допомогою потужного озброєння.

Однією з головних переваг цієї статуї є можливість її персоналізації під смаки конкретного власника. У комплекті постачаються змінні деталі, які дозволяють трансформувати вигляд монстра. Зокрема, гравці можуть обирати між двома варіантами голови: одна відтворює класичний образ із оригінальної гри Resident Evil 3, а інша – оновлений дизайн із сучасного римейку.



Окрім цього, права рука фігурки може бути представлена у вигляді стиснутого кулака або зі смертоносним м'ясним батогом. Для лівої руки передбачено можливість встановлення реактивного гранатомета (RPG).

Хоча фанати класики зауважують, що фігурка вбрана в одяг із римейку, який нагадує захисний мішок, а не у звичне чорне шкіряне пальто, рівень деталізації все одно залишається надзвичайно високим.

Хто такий Nemesis?

Варто нагадати, що Немезіс – це унікальна біоорганічна зброя, розроблена європейським відділом корпорації Umbrella у Франції. Цей експериментальний боєць вирізняється не лише колосальною фізичною міцністю та витривалістю, а й розвиненим інтелектом.

На відміну від звичайних Тиранів, він здатний аналізувати оточення та самостійно приймати рішення для найбільш ефективного виконання поставленої задачі. Його вогнева міць дозволяє з легкістю виводити з ладу транспортні засоби та укріплені позиції супротивника.

Хоча Немезіс є центральною фігурою переважно у третій частині гри, він також з'являвся у короткометражному промо-фільмі під назвою Evil Has Always Had A Name, де його силует можна було помітити крізь дим та хаос бою під характерний шепіт.



Ціна й доступність

Наразі Capcom відкрила попередні замовлення на цей товар у Японії через офіційний сайт e-Capcom. Питання про доступність цієї продукції на ринках інших країн, зокрема в Європі чи США, поки що залишається відкритим.

Вартість статуї становить приблизно 314 доларів (якщо конвертувати з японських єн), що досить скромно, враховуючи, що інші виробники, які раніше випускали статуетки Немезіса, продають їх за 1 – 2 тисячі доларів.

Перші поставки заплановані на грудень 2026 року. Офіційний реліз має відбутися 10 грудня 2026 року, проте співробітники компанії почнуть розсилку замовлень 12 грудня 2026 року.

Capcom випустить статую Немезіса Resident Evil: дивіться відео