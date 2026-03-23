Этот экспонат посвящен одному из самых неумолимых антагонистов в мире видеоигр, чье имя десятилетиями вызывало страх у игроков. Об этом пишет TheGamer.

Как Capcom планирует отметить 30-летие Resident Evil?

Серия игр Resident Evil официально пересекает границу в 30 лет своего существования. В честь этого события компания Capcom запланировала целый ряд мероприятий, презентаций и выпуска эксклюзивной сувенирной продукции, которые продлятся до конца текущего года.

Хотя поклонники ожидали увидеть традиционные футболки или мягкие игрушки, настоящим сюрпризом стал анонс чрезвычайно детализированной и масштабной статуи Немезиса – одного из самых известных монстров в жанре survival horror. Это изделие станет частью премиальной линейки Capcom Figure Builder Creators Model.



Статуя Немезиса в Resident Evil / Фото Capcom

Фигурка выполнена в масштабе 1 к 6, что обеспечивает ей впечатляющие габариты. Высота статуи составляет 46 сантиметров, ширина – 27,3 сантиметра, а глубина достигает 26,7 сантиметра. Для создания этого коллекционного предмета производитель использовал сочетание высококачественного ABS-пластика и поливинилхлорида, что позволяет достичь максимальной четкости мелких деталей.

Скульптура изображает Немезиса в момент полной боевой готовности, когда он нацелен на уничтожение своих жертв с помощью мощного вооружения.

Одним из главных преимуществ этой статуи является возможность ее персонализации под вкусы конкретного владельца. В комплекте поставляются сменные детали, которые позволяют трансформировать облик монстра. В частности, игроки могут выбирать между двумя вариантами головы: одна воспроизводит классический образ из оригинальной игры Resident Evil 3, а другая – обновленный дизайн с современного римейка.



Статуя Nemesis в Resident Evil / Фото Capcom

Кроме этого, правая рука фигурки может быть представлена в виде сжатого кулака или со смертоносным мясным кнутом. Для левой руки предусмотрена возможность установки реактивного гранатомета (RPG).

Хотя фанаты классики замечают, что фигурка одета в одежду из римейка, напоминающую защитный мешок, а не в привычное черное кожаное пальто, уровень детализации все равно остается чрезвычайно высоким.

Кто такой Nemesis?

Стоит напомнить, что Немезис – это уникальное биоорганическое оружие, разработанное европейским отделом корпорации Umbrella во Франции. Этот экспериментальный боец отличается не только колоссальной физической прочностью и выносливостью, но и развитым интеллектом.

В отличие от обычных Тиранов, он способен анализировать окружение и самостоятельно принимать решения для наиболее эффективного выполнения поставленной задачи. Его огневая мощь позволяет с легкостью выводить из строя транспортные средства и укрепленные позиции противника.

Хотя Немезис является центральной фигурой преимущественно в третьей части игры, он также появлялся в короткометражном промо-фильме под названием Evil Has Always Had A Name, где его силуэт можно было заметить сквозь дым и хаос боя под характерный шепот.



Статуя Nemesis в Resident Evil / Фото Capcom

Цена и доступность

Сейчас Capcom открыла предварительные заказы на этот товар в Японии через официальный сайт e-Capcom. Вопрос о доступности этой продукции на рынках других стран, в частности в Европе или США, пока остается открытым.

Стоимость статуи составляет примерно 314 долларов (если конвертировать с японских иен), что довольно скромно, учитывая, что другие производители, которые ранее выпускали статуэтки Немезиса, продают их за 1 – 2 тысячи долларов.

Первые поставки запланированы на декабрь 2026 года. Официальный релиз должен состояться 10 декабря 2026 года, однако сотрудники компании начнут рассылку заказов 12 декабря 2026 года.

