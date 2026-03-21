Корейська RPG від студії Pearl Abyss заполонила соцмережі напередодні свого релізу, адже чимало геймерів з нетерпінням очікували на проєкт, який обіцяв світ ну просто небачених масштабів, інформує 24 Канал.

Crimson Desert критикують за використання ШІ?

19 березня 2026 року гра нарешті вийшла і за лічені дні продалася накладом у понад 2 мільйони копій, як повідомили самі творці у X, викликавши значний інтерес на усіх ігрових платформах.

Одначе вже зовсім незабаром, виявилося, що проєкт вийшов не настільки якісним як того хотілося б.

Про це свідчать оцінки від геймерів на порталі metacritic. До прикладу, на ПК вони склали 7.7/10, що не можна назвати провалом, але й шаленим успіхом також.

Аналогічна ситуація прослідковується у Steam, де проєкт має рейтинг рецензій "змішані", з 62% позитивних відгуків з-понад 23 тисяч оглядів.

Серед усієї критики, окрему злість у гравців викликали неякісні ШІ-зображення, які часто можна знайти у Crimson Desert.

Мережа вже зарясніла прикладами подібних випадків, де у коней з'являються зайві ноги, а у людей меншає пальців.

У Pearl Abyss працюють сотні художників. Минулого року вони заробили понад 300 мільйонів доларів. У перший день було продано 2 мільйони копій. І вони все ще використовували штучний інтелект,

– у розпачі написав користувач X @maxdeploy.

Разом з тим, далеко не усі геймери були розчаровані фактом використання ШІ. Знайшлися й ті, хто заявив, що це не грає ніякої ролі в кінцевому результаті, адже гра не про витвори мистецтва у малопомітних місцях.

Це підкреслює дискусійність питання щодо майбутнього ігрової індустрії, яка вже потерпає від суттєвих змін через імплементацію ШІ-інструментів у робочий процес.

