Корейская RPG от студии Pearl Abyss заполонила соцсети накануне своего релиза, ведь многие геймеры с нетерпением ожидали проект, который обещал мир ну просто невиданных масштабов, информирует 24 Канал.

Crimson Desert критикуют за использование ИИ?

19 марта 2026 года игра наконец вышла и за считанные дни продалась тиражом в более чем 2 миллиона копий, как сообщили сами создатели в X, вызвав значительный интерес на всех игровых платформах.

Однако уже совсем скоро, оказалось, что проект вышел не столь качественным как того хотелось бы.

Об этом свидетельствуют оценки от геймеров на портале metacritic. К примеру, на ПК они составили 7.7/10, что нельзя назвать провалом, но и бешеным успехом тоже.

Аналогичная ситуация прослеживается в Steam, где проект имеет рейтинг рецензий "смешанные", с 62% положительных отзывов из более 23 тысяч обзоров.

Среди всей критики, особенную злость у игроков вызвали некачественные ИИ-изображения, которые часто можно найти в Crimson Desert.

Сеть уже запестрела примерами подобных случаев, где у лошадей появляются лишние ноги, а у людей уменьшается количество пальцев.

В Pearl Abyss работают сотни художников. В прошлом году они заработали более 300 миллионов долларов. В первый день было продано 2 миллиона копий. И они все еще использовали искусственный интеллект,

– в отчаянии написал пользователь X @maxdeploy.

Вместе с тем, далеко не все геймеры были разочарованы фактом использования ИИ. Нашлись и те, кто заявил, что это не играет никакой роли в конечном результате, ведь игра не про произведения искусства в малозаметных местах.

Это подчеркивает дискуссионность вопроса о будущем игровой индустрии, которая уже страдает от существенных изменений из-за имплементации ИИ-инструментов в рабочий процесс.

