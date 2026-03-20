Мечтали пройтись по знакомым местам в Minecraft, но отстраивать их в точности слишком хлопотное дело? Утилита Arnis может вам с этим помочь, информирует 24 Канал.
Интересно Поспешите забрать в Steam бесплатную игру в уникальном жанре
В Minecraft можно перенести практически любую локацию мира?
Разработанная Луисом Эрбкаммом, Arnis использует данные портала OpenStreetMap и наборы данных о высоте, чтобы воспроизводить города, улицы и ландшафты с высоким уровнем точности.
Этот инструмент создает схему дорог, зданий, парков, водоемов и генерирует высоты на местности. Это позволяет размещать реальные сооружения на точно воспроизведенном рельефе, а не на плоских поверхностях.
По состоянию на начало 2026 года почти Arnis имела более 300 000 пользователей, которые использовали ее для создания собственных миров Minecraft, информирует Dexerto.
В частности, геймеры могут отыскать собственный адрес, а затем создать игровую версию своей улицы или города за считанные минуты.
Последняя версия Arnis даже может генерировать плотные городские среды, такие как Нью-Йорк или Лас-Вегас.
Эрбкамм настаивает, что проект останется полностью бесплатным и любой может воспользоваться им на ПК. Найти его и подробные инструкции можно на странице портала GitHub.
Кому нужен Arnis, когда ты талантлив?
Украинский художник и игрок Minecraft Виталий Руданский из X прекрасно справился с воспроизведением известных мест и без сторонних утилит.
Энтузиаст воссоздал в игре сразу несколько исторических сооружений Киева.
Под его рукой появились виртуальные копии здания МИД и Педагогический музей, который когда-то служил зданием парламента УНР.