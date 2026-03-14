Огромная коллекция геймерских проектов в песочнице Mojang пополнилась известным зданием Киева, информирует 24 Канал.
Как выглядит МИД Украины в Minecraft?
Пользователь соцсети X Vitaliy Rudanskiy похвастался результатом своей недельной игры в Minecraft.
Геймер решил воссоздать в популярной песочнице знаковое для Украины сооружение, а именно здание МИД с Михайловской площади.
Энтузиаст бережно выстроил весь экстерьер монструозного здания, включая дворик и крышу.
Скриншоты с X Vitaliy Rudanskiy
Правда, проект остался без внутренней отделки.
В комментариях к посту Виталий получил несколько положительных отзывов, а некоторые пользователи даже бросили энтузиасту вызов, показав собственные проекты.
В частности, пользователь @creep_acc продемонстрировал собственные виртуальные версии знаковых мест Киева, среди которых оказался и Педагогический музей, некогда служивший зданием парламента УНР.
Интересно, что это сооружение воспроизводил и сам Руданский. Им он делился еще в феврале и тогда на все про все, включая сессионный зал УЦР, геймер потратил три дня.
"Тигроловы" от полтавских разработчиков?
Между тем, группа энтузиастов из Полтавы создает видеоигру по мотивам романа Ивана Багряного "Тигроловы".
Игра получила название The Hollow и будет включать элементы мистики и фантастики, дополняя знакомый сюжет классики.
События развернутся в виртуальном поселке Зачепиловка, основанном на реальном месте на Харьковщине, откуда родом главный автор проекта, историк Виталий Чиж.