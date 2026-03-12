Одна из самых известных работ Ивана Багряного станет видеоигрой, информирует 24 Канал.
Тигроловы превратят в видеоигру?
Как информирует издание СМИ в X, в Полтаве создают видеоигру по мотивам легендарного приключенческого романа Тигроловы.
Произведение Багряного оживает благодаря инициативе местного историка Виталия Чижа, который вынашивал идею еще с 2016 года.
Проект получил название The Hollow и перенесет события романа в виртуальную Зачепиловку, прототипом которой служил реальный поселок на Харьковщине, где родился сам Чиж.
Правда, сюжет существенно дополнится мистикой и фантастическими элементами, ведь события игры развернутся в гигантском ущелье, образовавшемся от падения метеорита, где советская власть обустроила последний лагерь системы ГУЛАГ.
Авиационный инженер Многогрешный, уже когда-то сбежавший в Китай, попадает в руки сына Медвина, который забрасывает его в "Заслон" – последний ГУТАБ на земле. Здесь мы встретим и самого И. Багряного, и М. Сороку, и Ю. Кондратюка, Л. Лукьяненко, и самого И. Многогрешного из образа фильма 1994 года. Встретим и Эвенков, и даже заглянем в их мифологию,
– пишет автор игры на gamedev.dou.
При этом протагонистом выступит некий Морок – "парень, который сам не знает кто он".
Трейлер игры: смотрите видео
Игровой процесс будущего проекта разработчик называет чем-то средним между "Xenus, Far Cry, и первыми билдами Stalker Oblivion Lost".
На данный момент The Hollow не имеет окончательной даты релиза, но авторы просят добавлять игру в список желаемого в Steam чтобы продвинуть проект.
