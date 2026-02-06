На украинской инди-сцене видеоигр появился весьма интересный проект, информирует 24 Канал.

Крутой украинский симулятор выйдет в Steam?

Текстовая сюжетная видеоигра от украинских разработчиков даст геймерам возможность поработать в рядах так называемого Министерства правды и стать настоящим асом пропаганды.

Игра была вдохновлена классическим романом Джорджа Оруэлла "1984", информирует IGN.

Ваша задача – переписывать историю, контролировать информацию и предоставлять "правду", продиктованную Партией,

– говорится в описании игры в Steam.

Под постоянным пристальным наблюдением "Большого брата" игроку придется выбирать или повиноваться гнету тотальной Партии – или стать рупором сопротивления.

Мрачный визуал и сложные моральные дилеммы создадут интересный антиутопический коктейль, который выглядит как нечто, что точно придется по душе поклонникам знаменитой "Papers, Please".

Трейлер игры: смотрите видео

Релиз проекта назначен на 2 квартал 2026 года, а с 16 февраля состоится закрытый "плейтест" на который можно записаться прямо сейчас на странице игры в Steam.

О чем "1984" – произведение, которое вдохновило игру?