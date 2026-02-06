На украинской инди-сцене видеоигр появился весьма интересный проект, информирует 24 Канал.
Крутой украинский симулятор выйдет в Steam?
Текстовая сюжетная видеоигра от украинских разработчиков даст геймерам возможность поработать в рядах так называемого Министерства правды и стать настоящим асом пропаганды.
Игра была вдохновлена классическим романом Джорджа Оруэлла "1984", информирует IGN.
Ваша задача – переписывать историю, контролировать информацию и предоставлять "правду", продиктованную Партией,
– говорится в описании игры в Steam.
Под постоянным пристальным наблюдением "Большого брата" игроку придется выбирать или повиноваться гнету тотальной Партии – или стать рупором сопротивления.
Мрачный визуал и сложные моральные дилеммы создадут интересный антиутопический коктейль, который выглядит как нечто, что точно придется по душе поклонникам знаменитой "Papers, Please".
Трейлер игры: смотрите видео
Релиз проекта назначен на 2 квартал 2026 года, а с 16 февраля состоится закрытый "плейтест" на который можно записаться прямо сейчас на странице игры в Steam.
О чем "1984" – произведение, которое вдохновило игру?
1984 – это роман Джорджа Оруэлла, который рассказывает о тоталитарном государстве, где власть полностью контролирует мысли, слова и частную жизнь людей.
Произведение показывает, как страх, пропаганда и ложь уничтожают личность и способность человека мыслить и предостерегает, что потеря свободы начинается с молчаливого принятия контроля и отказа от правды.