Несмотря на длительное ожидание, первая большая демонстрация вызвала неоднозначную реакцию среди сообщества, рассказывает 24 Канал.

Что известно о новом проекте Sony?

Действие Horizon Hunters Gathering происходит на западе бывших США через тысячу лет после упадка человеческой цивилизации, как отмечается в блоге Sony. В этом мире, где господствуют роботизированные животные, игроки берут на себя роли охотников из разных племен.

Horizon Hunters Gathering
Horizon Hunters Gathering это MMO во вселенной одной из самых популярных франшиз Sony / Фото Guerrilla Games

Какими будут геймплей и сюжет?

Каждый персонаж имеет свой уникальный стиль боя и специфическое вооружение, что позволяет формировать эффективную команду для защиты человечества от машин.

Разработчики подготовили полноценную сюжетную кампанию и тактическую боевую систему. На момент релиза игра будет содержать четыре различных биома с разнообразными и сложными заданиями. Визуально проект выполнен в энергичном стиле, а после выхода авторы обещают регулярное обновление контента.

Презентация игры длилась девять минут и включала как первый трейлер, так и кадры игрового процесса.

Анонсирующий трейлер Horizon Hunters Gathering – смотрите видео:

Как отреагировали фанаты?

Что тут скажешь, фанаты восприняли анонс, мягко говоря, с недоверием. Визуальный стиль сравнили с Fortnite и Overwatch, а саму концепцию – с Dauntless или Elden Ring Nightreign. В комментариях пользователи выразили скепсис и предположили, что Sony не усвоила урок после провального запуска Concord.

На каких платформах выйдет игра?

Игра разрабатывается для PlayStation 5 и ПК (Steam). Хотя точную дату выхода еще не объявили, желающие уже могут подать заявку на участие в будущих тестах через PlayStation Beta Program.