Несмотря на длительное ожидание, первая большая демонстрация вызвала неоднозначную реакцию среди сообщества, рассказывает 24 Канал.

Что известно о новом проекте Sony?

Действие Horizon Hunters Gathering происходит на западе бывших США через тысячу лет после упадка человеческой цивилизации, как отмечается в блоге Sony. В этом мире, где господствуют роботизированные животные, игроки берут на себя роли охотников из разных племен.



Horizon Hunters Gathering это MMO во вселенной одной из самых популярных франшиз Sony / Фото Guerrilla Games

Какими будут геймплей и сюжет?

Каждый персонаж имеет свой уникальный стиль боя и специфическое вооружение, что позволяет формировать эффективную команду для защиты человечества от машин.

Разработчики подготовили полноценную сюжетную кампанию и тактическую боевую систему. На момент релиза игра будет содержать четыре различных биома с разнообразными и сложными заданиями. Визуально проект выполнен в энергичном стиле, а после выхода авторы обещают регулярное обновление контента.

Презентация игры длилась девять минут и включала как первый трейлер, так и кадры игрового процесса.

Анонсирующий трейлер Horizon Hunters Gathering – смотрите видео:

Как отреагировали фанаты?

Что тут скажешь, фанаты восприняли анонс, мягко говоря, с недоверием. Визуальный стиль сравнили с Fortnite и Overwatch, а саму концепцию – с Dauntless или Elden Ring Nightreign. В комментариях пользователи выразили скепсис и предположили, что Sony не усвоила урок после провального запуска Concord.

На каких платформах выйдет игра?

Игра разрабатывается для PlayStation 5 и ПК (Steam). Хотя точную дату выхода еще не объявили, желающие уже могут подать заявку на участие в будущих тестах через PlayStation Beta Program.