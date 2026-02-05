Попри тривале очікування, перша велика демонстрація викликала неоднозначну реакцію серед спільноти, розповідає 24 Канал.

Що відомо про новий проєкт Sony?

Дія Horizon Hunters Gathering відбувається на заході колишніх США через тисячу років після занепаду людської цивілізації, як зазначається у блозі Sony. У цьому світі, де панують роботизовані тварини, гравці беруть на себе ролі мисливців із різних племен.



Horizon Hunters Gathering це MMO у всесвіті однієї з найпопулярніших франшиз Sony / Фото Guerrilla Games

Якими будуть геймплей та сюжет?

Кожен персонаж має свій унікальний стиль бою та специфічне озброєння, що дозволяє формувати ефективну команду для захисту людства від машин.

Розробники підготували повноцінну сюжетну кампанію та тактичну бойову систему. На момент релізу гра міститиме чотири різні біоми з різноманітними та складними завданнями. Візуально проєкт виконаний в енергійному стилі, а після виходу автори обіцяють регулярне оновлення контенту.

Презентація гри тривала дев'ять хвилин і включала як перший трейлер, так і кадри ігрового процесу.

Анонсуючий трейлер Horizon Hunters Gathering – дивіться відео:

Як відреагували фанати?

Що тут скажеш, фанати сприйняли анонс, м'яко кажучи, із недовірою. Візуальний стиль порівняли з Fortnite та Overwatch, а саму концепцію – з Dauntless або Elden Ring Nightreign. У коментарях користувачі висловили скепсис і припустили, що Sony не засвоїла урок після провального запуску Concord.

На яких платформах вийде гра?

Гра розробляється для PlayStation 5 та ПК (Steam). Хоча точну дату виходу ще не оголосили, охочі вже можуть подати заявку на участь у майбутніх тестах через PlayStation Beta Program.