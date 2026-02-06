На українській інді-сцені відеоігор з'явився вельми цікавий проєкт, інформує 24 Канал.

Крутий український симулятор вийде у Steam?

Текстова сюжетна відеогра від українських розробників дасть геймерам можливість попрацювати у лавах так званого Міністерства правди та стати справжнім асом пропаганди.

Гра була натхненна класичним романом Джорджа Орвелла "1984", інформує IGN.

Ваше завдання – переписувати історію, контролювати інформацію та надавати "правду", продиктовану Партією,

– йдеться в описі гри у Steam.

Під постійним пильним наглядом "Великого брата" гравцю доведеться обирати чи коритися гніту тотальної Партії – чи стати рупором опору.

Похмурий візуал та складні моральні дилеми створять цікавий антиутопічний коктейль, який виглядає як щось, що точно буде до вподоби шанувальникам славетної "Papers, Please".

Трейлер гри: дивіться відео

Реліз проєкту призначено на 2 квартал 2026 року, а з 16 лютого відбудеться закритий "плейтест" на який можна записатися прямо зараз на сторінці гри в Steam.

Про що "1984" – твір, який надихнув гру?