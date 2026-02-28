После того как в 2024 году Сергей Григорович покинул GSC, разработчик сформировал другую команду и начал работу над совершенно новым проектом, сообщает Интерфакс-Украина.

Смотрите также Первый кадр из сериала God of War разочаровал фанатов

Что известно о новом проекте Григоровича?

Игра получила название S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS – с характерными точками между буквами, что уже намекает на определенную концептуальность и стилистическую наследственность.

Григорович называет будущую игру "иммерсивным прыжком в научно-фантастический мир постапокалипсиса". По его словам, это будет проект, который должен превзойти все, что ранее создавала GSC Game World.

Разработчик отметил, что в основу заложено более 30 лет опыта в игровой индустрии – от первых экспериментов до крупных международных релизов.

Тематика S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS перекликается с тем, что в свое время принесло популярность S.T.A.L.K.E.R. – катастрофа ядерного характера. Однако на этот раз речь идет не о локальной зоне отчуждения, а о глобальном апокалипсисе. То есть масштабы событий будут значительно шире, чем в предыдущих работах Григоровича.

Как используют ИИ в игре?

Об этом продюсер упомянул отдельно. Он отметил, что использование искусственного интеллекта в разработке будет активным. Пока не уточняется, речь идет об инструментах для создания контента, поведение NPC, генерацию среды или другие процессы.

Впрочем, само упоминание ИИ может вызвать неоднозначную реакцию среди геймеров – особенно учитывая дискуссии вокруг роли автоматизированных технологий в творческих индустриях.

Когда следует ждать игру?

О сроках релиза речь пока не идет. Более того, даже полноценный анонс еще не гарантирован. Проект находится на раннем этапе, и до реального показа или демонстрации геймплея может пройти немало времени. Однако для поклонников S.T.A.L.K.E.R. сам факт возвращения Григоровича к активной разработке уже стал громкой новостью.

S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS выглядит как попытка начать новую страницу – с амбициями, более широкими масштабами и современными технологиями. Станет ли эта игра новым ориентиром для жанра постапокалипсиса – покажет только время, а нам с вами пока стоит запастись терпением и ждать новой информации, которая вряд ли появится скоро.