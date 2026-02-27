Почему первый взгляд на сериал вызвал волну критики?

На снимке показаны двое главных героев – Кратос и его сын Атрей. Сцена воспроизводит момент охоты: парень натягивает тетиву лука, готовясь к выстрелу, тогда как отец наблюдает за ним сбоку. Именно с такой сцены начинается путешествие в игре 2018 года, рассказывает 24 Канал.

Снимок опубликовали в соцсетях игры, в частности God of War в X.

В заметке авторы отметили: "Отец и сын. Первый взгляд на Кратоса и Атрея в сериале God of War, который уже находится в производстве. Их путешествие к вершине самой высокой горы начинается".

Что известно о сериале God of War?

Сюжет сериала будет базироваться именно на событиях игры 2018 года. По истории, после смерти жены Кратос вместе с Атреем отправляется в опасное путешествие, чтобы развеять ее прах с вершины самой высокой горы в мире. Это одновременно история о потере, взросления и сложные отношения между отцом и сыном.

Роль Кратоса досталась Райану Херсту – актеру, который уже ассоциируется с франшизой благодаря работе над God of War Ragnarök. Атрея в сериале сыграет молодой актер Каллум Винсон.

Как отреагировало сообщество?

Несмотря на довольно точную передачу внешности персонажей – характерные татуировки Кратоса, его бороду, одежду в скандинавском стиле – реакция части фанатов оказалась, мягко говоря, сдержанной.

В соцсетях пользователи писали, что герои скорее напоминают косплееров, чем полноценную адаптацию AAA-игры.



Далеко не всем понравился кадр со съемочной площадки / Скриншот 24 Канала

Некоторые даже подытожили, что сообществу показали версию Кратоса из Tume, имея в виду ленивую адаптацию к которой авторы сериала не приложили усилий.

В то же время сериал уже получил заказ на два сезона. Второй должен охватить события God of War Ragnarök – продолжение истории Кратоса и Атрея в скандинавской мифологии.

Шоураннером проекта выступает Рональд Д. Мур, известный работой над франшизой Star Trek и сериалом For All Mankind. Его участие добавляет проекту веса, однако первый визуальный материал показал: ожидания игроков остаются чрезвычайно высокими, и каждый кадр адаптации будут сравнивать с оригиналом под микроскопом.