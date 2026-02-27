Чому перший погляд на серіал викликав хвилю критики?

На знімку показані двоє головних героїв – Кратос і його син Атрей. Сцена відтворює момент полювання: хлопець натягує тятиву лука, готуючись до пострілу, тоді як батько спостерігає за ним збоку. Саме з такої сцени починається подорож у грі 2018 року, розповідає 24 Канал.

Знімок опублікували в соцмережах гри, зокрема God of War в X.

У дописі автори зазначили: "Батько і син. Перший погляд на Кратоса та Атрея в серіалі God of War, який уже перебуває у виробництві. Їхня подорож до вершини найвищої гори починається".

Що відомо про серіал God of War?

Сюжет серіалу базуватиметься саме на подіях гри 2018 року. За історією, після смерті дружини Кратос разом з Атреєм вирушає в небезпечну мандрівку, щоб розвіяти її прах із вершини найвищої гори у світі. Це водночас історія про втрату, дорослішання та складні стосунки між батьком і сином.

Роль Кратоса дісталася Раяну Герсту – актору, який уже асоціюється з франшизою завдяки роботі над God of War Ragnarök. Атрея у серіалі зіграє молодий актор Каллум Вінсон.

Як відреагувала спільнота?

Попри доволі точну передачу зовнішності персонажів – характерні татуювання Кратоса, його бороду, одяг у скандинавському стилі – реакція частини фанатів виявилася, мяко кажучи, стриманою.

У соцмережах користувачі писали, що герої радше нагадують косплеєрів, ніж повноцінну адаптацію AAA-гри.



Далеко не всім сподобався кадр зі знімального майдачника / Скриншот 24 Каналу

Дехто навіть підсумував, що спільноті показали версію Кратоса з Tume, маючи на увазі ліниву адаптацію до якої автори серіалу не доклали зусиль.

Водночас серіал уже отримав замовлення на два сезони. Другий має охопити події God of War Ragnarök – продовження історії Кратоса та Атрея у скандинавській міфології.

Шоуранером проєкту виступає Рональд Д. Мур, відомий роботою над франшизою Star Trek та серіалом For All Mankind. Його участь додає проєкту ваги, однак перший візуальний матеріал показав: очікування гравців залишаються надзвичайно високими, і кожен кадр адаптації порівнюватимуть з оригіналом під мікроскопом.