20 років тому оригінальна Guitar Hero вийшла на PS2 і створила цілий жанр, фанати якого дотепер люблять взяти в руки контролер у формі гітари, повідомляє 24 Канал.

Продовження Guitar Hero під новою назвою?

Однією з команд-розробників була студія RedOctane, яка потому на деякий час зникла з лиця індустрії. Тепер ветерани компанії об'єдналися під новою назвою RedOctane Games та анонсували свій новий проєкт.

Студія представила Stage Tour – духовну наступницю Guiter Hero, інформує Dexerto.

Окрім класичної форми успіху, майбутня гра отримає нові функції, численні режими, елементи RPG та довгострокову підтримку – нові пісні та внутрішньоігрові події.

Під час гри ваш гурт розвивається разом з вами. Комбінуйте персонажів, щоб створити склад, який буде унікальним, незалежно від того, чи граєте ви соло, чи в компанії до чотирьох гравців,

– йдеться в анонсі проєкту.

Трейлер гри: дивіться відео

Наразі немає інформації про терміни релізу гри, але розробники обіцяють, що наприкінці весни стартуватиме закрите альфа-тестування, тож варто додати проєкт у список бажаного в Steam.

