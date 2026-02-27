20 років тому оригінальна Guitar Hero вийшла на PS2 і створила цілий жанр, фанати якого дотепер люблять взяти в руки контролер у формі гітари, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Одна з останніх відеоігор Ubisoft стане безплатною цими вихідними
Продовження Guitar Hero під новою назвою?
Однією з команд-розробників була студія RedOctane, яка потому на деякий час зникла з лиця індустрії. Тепер ветерани компанії об'єдналися під новою назвою RedOctane Games та анонсували свій новий проєкт.
Студія представила Stage Tour – духовну наступницю Guiter Hero, інформує Dexerto.
Окрім класичної форми успіху, майбутня гра отримає нові функції, численні режими, елементи RPG та довгострокову підтримку – нові пісні та внутрішньоігрові події.
Під час гри ваш гурт розвивається разом з вами. Комбінуйте персонажів, щоб створити склад, який буде унікальним, незалежно від того, чи граєте ви соло, чи в компанії до чотирьох гравців,
– йдеться в анонсі проєкту.
Трейлер гри: дивіться відео
Наразі немає інформації про терміни релізу гри, але розробники обіцяють, що наприкінці весни стартуватиме закрите альфа-тестування, тож варто додати проєкт у список бажаного в Steam.
Останні новини про інші культові проєкти:
Творець оригінальної Saints Row дав прогноз майбутньому серії, засмутивши фанатів.
Шутер Wolfenstein 3 потішить українських геймерів національністю головної героїні.
Студія Croteam може невдовзі анонсувати продовження серії Serious Sam з підзаголовком Shatterverse.