Ubisoft вирішила потішити своїх фанатів "безплатними вихідними" у найновішій частині відомої містобудівної стратегії, повідомляє VGC.
Як пограти у Anno 117: Pax Romana безплатно?
Фанати жанру зможуть власноруч випробувати Anno 117: Pax Romana, яка стане тимчасово безкоштовною вже цими вихідними.
Ubisoft анонсували, що популярна RTS буде доступна усім охочим вже з четверга, 26 лютого. Триватиме цей "аукціон небаченої щедрості" до понеділка, 2 березня.
Пропозиція є актуальною для версій гри в Ubisoft Connect, на PlayStation 5 та Xbox Series X/S.
На додачу, компанія поділилася трейлером нового DLC для проєкту, який свого часу встиг втрапити у скандал через використання ШІ.
Анонс доповнення: дивіться відео
Що відомо про Anno 117: Pax Romana?
Це восьма гра в серії історичних містобудівних стратегій. Цього разу події переносять гравців в історичний період "римського миру", який тривав з 29 р. до н.е. до 180 р. н.е..
Геймеру випадає шанс з нуля збудувати успішне місто, опікуючись усіма сферами його життя: від економіки та задоволення мешканців до військової міці.
Проєкт вийшов в листопаді 2025 року та отримав схвальні відгуки від критиків і гравців, отримавши оцінки 84 та 7.1 відповідно на Metacritic.