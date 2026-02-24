Ubisoft вирішила потішити своїх фанатів "безплатними вихідними" у найновішій частині відомої містобудівної стратегії, повідомляє VGC.

Як пограти у Anno 117: Pax Romana безплатно?

Фанати жанру зможуть власноруч випробувати Anno 117: Pax Romana, яка стане тимчасово безкоштовною вже цими вихідними.

Ubisoft анонсували, що популярна RTS буде доступна усім охочим вже з четверга, 26 лютого. Триватиме цей "аукціон небаченої щедрості" до понеділка, 2 березня.

Пропозиція є актуальною для версій гри в Ubisoft Connect, на PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

На додачу, компанія поділилася трейлером нового DLC для проєкту, який свого часу встиг втрапити у скандал через використання ШІ.

Анонс доповнення: дивіться відео

Що відомо про Anno 117: Pax Romana?