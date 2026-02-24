Ubisoft решила порадовать своих фанатов "бесплатными выходными" в новейшей части известной градостроительной стратегии, сообщает VGC.
Как поиграть в Anno 117: Pax Romana бесплатно?
Фанаты жанра смогут собственноручно испытать Anno 117: Pax Romana, которая станет временно бесплатной уже в эти выходные.
Ubisoft анонсировали, что популярная RTS будет доступна всем желающим уже с четверга, 26 февраля. Продлится этот "аукцион невиданной щедрости" до понедельника, 2 марта.
Предложение актуально для версий игры в Ubisoft Connect, на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
В дополнение, компания поделилась трейлером нового DLC для проекта, который в свое время успел попасть в скандал из-за использования ИИ.
Анонс дополнения: смотрите видео
Что известно об Anno 117: Pax Romana?
Это восьмая игра в серии исторических градостроительных стратегий. На этот раз события переносят игроков в исторический период "римского мира", который длился с 29 г. до н.э. до 180 г. н.э..
Геймеру выпадает шанс с нуля построить успешный город, занимаясь всеми сферами его жизни: от экономики и удовлетворения жителей до военной мощи.
Проект вышел в ноябре 2025 года и получил положительные отзывы от критиков и игроков, получив оценки 84 и 7.1 соответственно на Metacritic.