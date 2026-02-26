Схоже, що Croteam працюють над створенням продовження легендарної франишизи Serious Sam, повідомляє Gamerant.

Serious Sam отримає продовження вже зовсім скоро?

Південнокорейський комітет з рейтингу та адміністрування ігор (скорочено GRAC) опублікував рейтинг для відеогри під назвою Serious Sam: Shatterverse, інформує Gematsu у X.

Не анонсований розробниками проєкт отримав рейтинг 18+.

Цікаво, що серед деталей гри, її цільовою платформою зазначено ПК, тож ймовірно новий шутер стане тимчасовим ексклюзивом.

Це не стало б сюрпризом, оскільки Croteam часто обирали подібну схему в минулому, коли їхні проєкти з'являлися на консолях дещо пізніше, аніж на ПК.

Оскільки у березні 2026 року культова франшиза Serious Sam відсвяткує своє 25-річчя, нам ймовірно не доведеться надто довго чекати не те, що на анонс, а й на саму гру, яка цілком може з'явитися як так званий "тихий реліз".

Чим відома серія Serious Sam?

  • Serious Sam – олдскульна серія шутерів від першої особи, створена хорватською студією Croteam, де гравець веде боротьбу проти інопланетних ворогів, що загрожують людству.

  • Ігри традиційно відзначаються швидким, хаотичним геймплеєм із величезними натовпами ворогів, обширним арсеналом зброї та масштабними аренами (рівнями), інформує Tech Frontier.

  • Франшиза включає понад 15 ігор, серед яких основні частини і спін-офи на різних платформах. Найновішою, станом на цю мить, є Serious Sam: Siberian Mayhem, яка вийшла у січні 2022 року.