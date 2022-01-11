Кілька днів тому компанія Devolver Digital опублікувала у твітері загадкове повідомлення. Її представники натякнули на те, що вже до кінця січня може відбутися реліз нової гри в серії Serious Sam. Щоправда, в їхньому повідомленні йшлося про проєкт, який вони ще навіть не анонсували.

Детальніше Може вийти вже в січні: розробники Serious Sam натякають на реліз нової відеогри

А тому виправити такий своєрідний недолік вони вирішили на початку цього тижня. Отже, студії Croteam та Timelock анонсували, що вже 25 січня відбудеться реліз проєкту з назвою Serious Sam: Siberian Mayhem. Зазначимо, що це самостійне доповнення, яке зможуть запустити навіть ті геймери, які не є власниками оригінальної четвертої частини.

Трейлер проєкту Serious Sam: Siberian Mayhem: відео

За сюжетом, Сем Стоун відправляється на територію Росії, а якщо точніше, то до Сибіру. Там він спробує знайти одного зрадника, а також розгадати місцеві таємниці. Розробники відзначили, що в доповненні буде п'ять повноцінних рівнів, а також чимало цікавих локацій, наприклад, закинуті села, арктичні узбережжя, безлюдні ліси та моторошне місто-привид.

Також відомо, що мають з'явитися й нові та дуже небезпечні інопланетяни. А для боротьби з ними автори підготували нові варіанти озброєння, наприклад, штурмова гвинтівка АК-47 та експериментальний арбалет з назвою "Перун". Розробники розповіли, що головний герой зможе ще випробувати новий транспорт (снігоходи) та познайомитися з різними колоритними персонажами.

Наостанок зазначимо, що реліз самостійного доповнення Serious Sam: Siberian Mayhem поки відбудеться лише на PC, а прямо зараз його можна передзамовити тільки в сервісі Steam. Додамо, що коштує воно 349 гривень, щоправда, до 25 січня доповнення продаватиметься зі знижкою в 10%.

Проєкт Serious Sam: Siberian Mayhem / Фото з сервісу Steam