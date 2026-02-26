Похоже, что Croteam работают над созданием продолжения легендарной франишизы Serious Sam, сообщает Gamerant.

Serious Sam получит продолжение уже совсем скоро?

Южнокорейский комитет по рейтингу и администрированию игр (сокращенно GRAC) опубликовал рейтинг для видеоигры под названием Serious Sam: Shatterverse, информирует Gematsu в X.

Не анонсированный разработчиками проект получил рейтинг 18+.

Интересно, что среди деталей игры, ее целевой платформой указано ПК, поэтому вероятно новый шутер станет временным эксклюзивом.

Это не стало бы сюрпризом, поскольку Croteam часто выбирали подобную схему в прошлом, когда их проекты появлялись на консолях несколько позже, чем на ПК.

Поскольку в марте 2026 года культовая франшиза Serious Sam отпразднует свое 25-летие, нам вероятно не придется слишком долго ждать не то, что на анонс, но и на саму игру, которая вполне может появиться как так называемый "тихий релиз".

