Похоже, что Croteam работают над созданием продолжения легендарной франишизы Serious Sam, сообщает Gamerant.
Serious Sam получит продолжение уже совсем скоро?
Южнокорейский комитет по рейтингу и администрированию игр (сокращенно GRAC) опубликовал рейтинг для видеоигры под названием Serious Sam: Shatterverse, информирует Gematsu в X.
Не анонсированный разработчиками проект получил рейтинг 18+.
Интересно, что среди деталей игры, ее целевой платформой указано ПК, поэтому вероятно новый шутер станет временным эксклюзивом.
Это не стало бы сюрпризом, поскольку Croteam часто выбирали подобную схему в прошлом, когда их проекты появлялись на консолях несколько позже, чем на ПК.
Поскольку в марте 2026 года культовая франшиза Serious Sam отпразднует свое 25-летие, нам вероятно не придется слишком долго ждать не то, что на анонс, но и на саму игру, которая вполне может появиться как так называемый "тихий релиз".
Чем известна серия Serious Sam?
Serious Sam – олдскульная серия шутеров от первого лица, созданная хорватской студией Croteam, где игрок ведет борьбу против инопланетных врагов, угрожающих человечеству.
Игры традиционно отличаются быстрым, хаотичным геймплеем с огромными толпами врагов, обширным арсеналом оружия и масштабными аренами (уровнями), информирует Tech Frontier.
Франшиза включает более 15 игр, среди которых основные части и спин-оффы на разных платформах. Самой новой, по состоянию на данный момент, является Serious Sam: Siberian Mayhem, которая вышла в январе 2022 года.