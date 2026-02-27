Хотя текущая версия еще нуждается в совершенствовании, технология демонстрирует возможность взаимодействия биологических структур с цифровой игровой средой через специальную облачную платформу, рассказывает 24 Канал.

Как это вообще работает?

Биокомпьютер CL1 был представлен в начале 2025 года как платформа, специально разработанная для функционирования искусственного интеллекта на основе биологических клеток.

Для реализации игрового процесса в Doom нейросеть получает визуальную информацию непосредственно с экрана, анализирует изображение и самостоятельно формирует команды для управления героем. Во время тестов система продемонстрировала способность передвигаться по локациям и ликвидировать врагов.

Биокомпьютер играет в Doom – смотрите видео:

На данном этапе специалисты признают, что действия ИИ имеют несколько бессистемный характер и нуждаются в доработке. Для улучшения игры планируют ввести механизм обратной связи, где успешные действия будут сопровождаться вознаграждением, а ошибки – наказанием. Также разработчики работают над ускорением передачи данных от игры к нейросети.

Cortical Labs уже создала целую сеть таких систем в облаке, доступ к которым предоставляется через API. Исходный код, позволяющий CL1 взаимодействовать с Doom, авторы проекта оставили в открытом доступе для других исследователей на GitHub.