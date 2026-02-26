Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер в подкасте Triple Click выразил сомнение, что боевик Marvel's Wolverine от Insomniac Games когда-нибудь выйдет на ПК, несмотря на наличие рабочего прототипа.

Смотрите также Создатель Xbox считает, что Microsoft готовится закрыть игровое подразделение

Почему Sony решила изменить подход к выпуску игр на ПК?

По словам Шрайера, даже если это произойдет в далеком будущем, сейчас игрокам стоит четко понимать: для запуска этой игры понадобится именно PlayStation. Релиз "Росомахи" запланирован на 15 сентября 2026 года исключительно для консоли PlayStation 5.

Шрайер утверждает, что новая политика Sony заключается в выпуске на компьютерах только игр-сервисов. Портирование традиционных однопользовательских консольных эксклюзивов компания планирует прекратить

На форуме ResetEra журналист отметил, что эта информация не является его личными догадками, а отражает реальные планы производителя. Причиной изменения курса называют низкую коммерческую результативность предыдущих ПК-версий, которые не принесли ожидаемых прибылей. Шрайер считает, что отказ от этой инициативы не станет большим ударом для доходов корпорации.

В то же время на недавнем мероприятии State of Play подтвердили выход на ПК таких игр, как Death Stranding 2: On the Beach. Однако стоит учитывать, что эти проекты создаются не внутренними командами Sony, а сторонними студиями.

Когда Sony начала выпускать эксклюзивы на ПК?

Практика переноса эксклюзивов на персональные компьютеры продолжалась с 2020 года, благодаря чему игроки получили доступ к The Last of Us, Horizon, God of War и Marvel's Spider-Man через несколько лет после их появления на консолях.

Подробный отчет о новой политике PlayStation журналист обещает опубликовать позже в материале для Bloomberg.