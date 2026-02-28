Після того як у 2024 році Сергій Григорович залишив GSC, розробник сформував іншу команду й розпочав роботу над абсолютно новим проєктом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Що відомо про новий проєкт Григоровича?

Гра отримала назву S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS – із характерними крапками між літерами, що вже натякає на певну концептуальність і стилістичну спадковість.

Григорович називає майбутню гру "імерсивним стрибком у науково-фантастичний світ постапокаліпсису". За його словами, це буде проєкт, який має перевершити все, що раніше створювала GSC Game World.

Розробник наголосив, що в основу закладено понад 30 років досвіду в ігровій індустрії – від перших експериментів до великих міжнародних релізів.

Тематика S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS перегукується з тим, що свого часу принесло популярність S.T.A.L.K.E.R. – катастрофа ядерного характеру. Проте цього разу йдеться не про локальну зону відчуження, а про глобальний апокаліпсис. Тобто масштаби подій будуть значно ширшими, ніж у попередніх роботах Григоровича.

Як використають ШІ у грі?

Про це продюсер згадав окремо. Він зауважив, що використання штучного інтелекту в розробці буде активним. Поки що не уточнюється, йдеться про інструменти для створення контенту, поведінку NPC, генерацію середовища чи інші процеси.

Втім, сама згадка ШІ може викликати неоднозначну реакцію серед геймерів – особливо з огляду на дискусії довкола ролі автоматизованих технологій у творчих індустріях.

Коли слід чекати на гру?

Про терміни релізу наразі не йдеться. Щобільше, навіть повноцінний анонс ще не гарантований. Проєкт перебуває на ранньому етапі, і до реального показу чи демонстрації геймплею може пройти чимало часу. Проте для шанувальників S.T.A.L.K.E.R. сам факт повернення Григоровича до активної розробки вже став гучною новиною.

S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS виглядає як спроба почати нову сторінку – з амбіціями, ширшими масштабами та сучасними технологіями. Чи стане ця гра новим орієнтиром для жанру постапокаліпсису – покаже лише час, а нам з вами наразі варто запастися терпінням і чекати нової інформації, яка навряд чи з'явиться скоро.