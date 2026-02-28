Xiaomi офіційно підтвердила участь у програмі Vision Gran Turismo та анонсувала власний електричний гіперкар – Xiaomi Vision GT. Модель створена спеціально для гоночного симулятора Gran Turismo 7 від студії Polyphony Digital.

Яким буде перший гіперкар Xiaomi для Gran Turismo?

За даними CarNewsChina, напередодні виставки в Барселоні сфотографували замаскований прототип під брезентом. На знімках помітні колісні диски з написом XIAOMI. Силует авто – надзвичайно низький, що вказує на компонування з центральним розташуванням кабіни або середньомоторну архітектуру.

Крізь покриття можна розгледіти масивний задній спойлер і карбонові бокові елементи аеродинамічного обвісу.



Xiaomi Vision GT / Фото IT-home

У пресрелізі компанія описує Vision GT як електричний гіперкар, "створений під впливом вітру". Кабіна має краплеподібну форму і ніби вбудована в кузов із численними прорізами та повітроводами, які формують складну систему аеродинамічних каналів. Фірмові задні ліхтарі у вигляді "ореолу" виконують не лише декоративну функцію, а й працюють як великий елемент відведення повітря.

Які характеристики матиме авто?

Серед заявлених характеристик – коефіцієнт лобового опору 0,29, притискна сила на рівні -1,2 та аеродинамічна ефективність 4,1 за результатами серії симуляцій. У компанії підкреслюють, що баланс між низьким опором і високою притискною силою став ключовим завданням під час розробки електричного гіперкара.

Інтер’єр отримав назву Sofa Racer. Панель приладів, дверні карти та сидіння утворюють єдину плавну конструкцію, що створює ефект "кокона" навколо водія. Усередині передбачені інтелектуальні функції, зокрема система Xiaomi Pulse, яка взаємодіє з людиною через світло й звук.

Автомобіль також інтегрований у фірмову екосистему "Людина – Автомобіль – Дім", адаптуючись до стану водія та його настрою.

Програма Vision Gran Turismo існує вже 28 років і об'єднує провідні світові бренди. У різні роки до неї долучалися Mercedes-Benz, Ferrari, Bugatti, Dodge та Mazda. Xiaomi стала одним із небагатьох китайських учасників ініціативи.

Співпраця між Xiaomi та Polyphony Digital була офіційно оголошена 7 червня 2025 року. Перед цим продюсер серії Gran Turismo Кадзунорі Ямауті провів серію тест-драйвів електромобіля Xiaomi SU7 Ultra на трасах у Пекіні, Нюрбургрингу Нордшляйфе та Цукубі.

Саме SU7 Ultra став першим автомобілем китайського виробництва, який додали до Gran Turismo 7 з моменту запуску серії у 1997 році.

Vision GT не розрахований на серійне виробництво. Програма VGT дозволяє виробникам працювати без обмежень сертифікації, вартості та стандартів масового випуску. Водночас презентація на MWC Barcelona 2026 фактично ставить Xiaomi в один ряд із традиційними виробниками суперкарів і гіперкарів.