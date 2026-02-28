Xiaomi официально подтвердила участие в программе Vision Gran Turismo и анонсировала собственный электрический гиперкар – Xiaomi Vision GT. Модель создана специально для гоночного симулятора Gran Turismo 7 от студии Polyphony Digital.

Каким будет первый гиперкар Xiaomi для Gran Turismo?

По данным CarNewsChina, накануне выставки в Барселоне сфотографировали замаскированный прототип под брезентом. На снимках заметны колесные диски с надписью XIAOMI. Силуэт авто – чрезвычайно низкий, что указывает на компоновку с центральным расположением кабины или среднемоторную архитектуру.

Сквозь покрытие можно разглядеть массивный задний спойлер и карбоновые боковые элементы аэродинамического обвеса.



Xiaomi Vision GT / Фото IT-home

В пресс-релизе компания описывает Vision GT как электрический гиперкар, "созданный под влиянием ветра". Кабина имеет каплевидную форму и будто встроена в кузов с многочисленными прорезями и воздуховодами, которые формируют сложную систему аэродинамических каналов. Фирменные задние фонари в виде "ореола" выполняют не только декоративную функцию, но и работают как большой элемент отвода воздуха.

Какие характеристики будет иметь авто?

Среди заявленных характеристик – коэффициент лобового сопротивления 0,29, прижимная сила на уровне -1,2 и аэродинамическая эффективность 4,1 по результатам серии симуляций. В компании подчеркивают, что баланс между низким сопротивлением и высокой прижимной силой стал ключевой задачей при разработке электрического гиперкара.

Интерьер получил название Sofa Racer. Панель приборов, дверные карты и сиденья образуют единую плавную конструкцию, создающую эффект "кокона" вокруг водителя. Внутри предусмотрены интеллектуальные функции, в частности система Xiaomi Pulse, которая взаимодействует с человеком через свет и звук.

Автомобиль также интегрирован в фирменную экосистему "Человек – Автомобиль – Дом", адаптируясь к состоянию водителя и его настроению.

Программа Vision Gran Turismo существует уже 28 лет и объединяет ведущие мировые бренды. В разные годы к ней присоединялись Mercedes-Benz, Ferrari, Bugatti, Dodge и Mazda. Xiaomi стала одним из немногих китайских участников инициативы.

Сотрудничество между Xiaomi и Polyphony Digital было официально объявлено 7 июня 2025 года. Перед этим продюсер серии Gran Turismo Кадзунори Ямаути провел серию тест-драйвов электромобиля Xiaomi SU7 Ultra на трассах в Пекине, Нюрбургринге Нордшляйфе и Цукуби.

Именно SU7 Ultra стал первым автомобилем китайского производства, который добавили к Gran Turismo 7 с момента запуска серии в 1997 году.

Vision GT не рассчитан на серийное производство. Программа VGT позволяет производителям работать без ограничений сертификации, стоимости и стандартов массового выпуска. В то же время презентация на MWC Barcelona 2026 фактически ставит Xiaomi в один ряд с традиционными производителями суперкаров и гиперкаров.