Во время детального анализа консольных версий Resident Evil Requiem эксперты Digital Foundry особо отметили версию для PlayStation 5 Pro. Причина – игра стала первой, где используется обновленная технология масштабирования PSSR.

Что вообще такое тот PSSR?

PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) – это ответ Sony на решение для ПК вроде Nvidia DLSS или AMD FSR. Технология отвечает за интеллектуальное масштабирование изображения: игра рендерится в более низком разрешении, а затем с помощью алгоритмов и нейросети "дорисовывается" до высшего, сохраняя производительность.

Однако первая версия PSSR, которая была доступна на старте PS5 Pro, вызвала немало критики. Игроки и технические обозреватели обращали внимание на размытую картинку и заметные графические артефакты – особенно в детализированных сценах и при быстром движении камеры.

Ведущий архитектор PS5 и PS5 Pro Марк Черни в блоге PlayStation подтвердил, что в Resident Evil Requiem уже используется обновленная версия – PSSR 2. По его словам, это не просто "косметический" апдейт, а полностью другой подход как к нейронной сети, так и к самому алгоритму масштабирования.

Черни отметил, что PSSR 2 применяет "совершенно другую методологию", которая позволяет лучше совместить высокую частоту кадров с четким изображением. Другими словами, говорится не только об улучшении резкости, но и о более стабильной работе в динамических сценах – что критично для экшен-террора.

Алгоритмы и нейросеть, которые легли в основу PSSR 2, стали результатом сотрудничества PlayStation и AMD в рамках проекта Amethyst. Пользователи ПК уже могли видеть первые плоды этого взаимодействия в технологии FSR 4, что также базируется на совместных наработках.

В Capcom отметили, что новая версия PSSR позволила сделать изображение в Resident Evil Requiem более выразительным. Особенно это заметно в мелких деталях и текстурах – элементах, которые традиционно тяжелее всего корректно масштабировать без потери качества. Именно здесь первая версия PSSR демонстрировала слабые места.

Дополнительные технические подробности Sony обещает раскрыть в марте. Тогда же для PS5 Pro выйдет обновление системного программного обеспечения. После этого пользователи смогут самостоятельно включать или выключать улучшенную версию PSSR в настройках консоли.

Фактически Resident Evil Requiem стала тестовым полигоном для PSSR 2. Если результаты, которые уже увидели эксперты, подтвердятся и в других играх, PS5 Pro получит существенный аргумент в борьбе за качество изображения без потери производительности.