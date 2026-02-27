Під час детального аналізу консольних версій Resident Evil Requiem експерти Digital Foundry особливо відзначили версію для PlayStation 5 Pro. Причина – гра стала першою, де використовується оновлена технологія масштабування PSSR.

Що взагалі таке той PSSR?

PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) – це відповідь Sony на рішення для ПК на кшталт Nvidia DLSS або AMD FSR. Технологія відповідає за інтелектуальне масштабування зображення: гра рендериться у нижчій роздільній здатності, а потім за допомогою алгоритмів і нейромережі "домальовується" до вищої, зберігаючи продуктивність.

Однак перша версія PSSR, яка була доступна на старті PS5 Pro, викликала чимало критики. Гравці та технічні оглядачі звертали увагу на розмиту картинку та помітні графічні артефакти – особливо в деталізованих сценах і при швидкому русі камери.

Провідний архітектор PS5 та PS5 Pro Марк Черні у блозі PlayStation підтвердив, що в Resident Evil Requiem уже використовується оновлена версія – PSSR 2. За його словами, це не просто "косметичний" апдейт, а повністю інший підхід як до нейронної мережі, так і до самого алгоритму масштабування.

Черні зазначив, що PSSR 2 застосовує "абсолютно іншу методологію", яка дозволяє краще поєднати високу частоту кадрів із чітким зображенням. Іншими словами, мовиться не лише про покращення різкості, а й про стабільнішу роботу в динамічних сценах – що критично для екшен-горору.

Алгоритми та нейромережа, які лягли в основу PSSR 2, стали результатом співпраці PlayStation і AMD у межах проєкту Amethyst. Користувачі ПК вже могли бачити перші плоди цієї взаємодії в технології FSR 4, що також базується на спільних напрацюваннях.

У Capcom наголосили, що нова версія PSSR дозволила зробити зображення в Resident Evil Requiem більш виразним. Особливо це помітно у дрібних деталях і текстурах – елементах, які традиційно найважче коректно масштабувати без втрати якості. Саме тут перша версія PSSR демонструвала слабкі місця.

Додаткові технічні подробиці Sony обіцяє розкрити в березні. Тоді ж для PS5 Pro вийде оновлення системного програмного забезпечення. Після цього користувачі зможуть самостійно вмикати або вимикати покращену версію PSSR у налаштуваннях консолі.

Фактично Resident Evil Requiem стала тестовим полігоном для PSSR 2. Якщо результати, які вже побачили експерти, підтвердяться й в інших іграх, PS5 Pro отримає суттєвий аргумент у боротьбі за якість зображення без втрати продуктивності.