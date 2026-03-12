Российская студия Cats Who Play решила использовать игровую индустрию как поле для российской пропаганды, но украинские геймеры призывают не дать этому случиться, сообщает 24 Канал.
Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes пытается нести пропаганду в мир видеоигр?
Будущая RTS от разработчиков из болот имеет целью показать события начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, но, конечно, исказив все детали.
Проект будет посвящен боям за гостомельский аэродром, который ВСУ героически удержали совместно с ГУР, не допустив высадки основных сил противника.
В то же время, Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, которая в России будет называться "Гостомельские богатыри", хочет подать реальные события как "блестящий воздушно-десантный штурм", а наши Вооруженные силы сделать антагонистами.
Вскоре после появления страницы игры в цифровом магазине Valve, украинские геймеры призвали всех пользователей жаловаться на проект.
Эта "игра" прославляет российские военные преступления. Эта игра нарушает международное право и правила вашей собственной платформы. Не игнорируйте это!,
– обратилась к Valve украинская блогер Nikattica в X.
Как пожаловаться на российскую игру в Steam?
- Следует перейти на страницу игры в Steam.
- Нажать на иконку флажка (Пожаловаться).
- В форме выбрать "Клевета" или "Нарушение закона".
- Среди причин жалобы советуют указать пропаганду российского фашизма, дискриминацию украинцев и манипуляцию фактами.
- Также можно ссылаться и на УК, в частности статью 436-2, предусматривающую ответственность за предусматривает ответственность за оправдание или глорификацию вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, информирует Суспільне культура.