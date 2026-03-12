Російська студія Cats Who Play вирішила використати ігрову індустрію як поле для російської пропаганди, але українські геймери закликають не дати цьому трапитися, повідомляє 24 Канал.
Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes намагається нести пропаганду в світ відеоігор?
Майбутня RTS від розробників з боліт має на меті показати події початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, але, звісно, викрививши усі деталі.
Проєкт буде присвячений боям за гостомельський аеродром, який ЗСУ героїчно втримали спільно з ГУР, не допустивши висадки основних сил противника.
Водночас, Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, яка в Росії матиме назву "Гостомельські богатирі", хоче подати реальні події як "блискучий повітряно-десантний штурм", а наші Збройні сили зробити антагоністами.
Невдовзі після появи сторінки гри у цифровому магазині Valve, українські геймери закликали усіх користувачів скаржитися на проєкт.
Ця "гра" прославляє російські воєнні злочини. Ця гра порушує міжнародне право та правила вашої власної платформи. Не ігноруйте це!,
– звернулася до Valve українська блогерка Nikattica у X.
Як поскаржитися на російську гру в Steam?
- Слід перейти на сторінку гри в Steam.
- Натиснути на іконку прапорця (Поскаржитися).
- У формі обрати "Наклеп" або "Порушення закону".
- Серед причин скарги радять вказати пропаганду російського фашизму, дискримінацію українців та маніпуляцію фактами.
- Також можна посилатися й на ККУ, зокрема статтю 436-2, що передбачає відповідальність за передбачає відповідальність за виправдовування або глорифікацію збройної агресії Російської Федерації проти України, інформує Суспільне культура.