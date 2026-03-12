Російська студія Cats Who Play вирішила використати ігрову індустрію як поле для російської пропаганди, але українські геймери закликають не дати цьому трапитися, повідомляє 24 Канал.

Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes намагається нести пропаганду в світ відеоігор?

Майбутня RTS від розробників з боліт має на меті показати події початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, але, звісно, викрививши усі деталі.

Проєкт буде присвячений боям за гостомельський аеродром, який ЗСУ героїчно втримали спільно з ГУР, не допустивши висадки основних сил противника.

Водночас, Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, яка в Росії матиме назву "Гостомельські богатирі", хоче подати реальні події як "блискучий повітряно-десантний штурм", а наші Збройні сили зробити антагоністами.

Невдовзі після появи сторінки гри у цифровому магазині Valve, українські геймери закликали усіх користувачів скаржитися на проєкт.

Ця "гра" прославляє російські воєнні злочини. Ця гра порушує міжнародне право та правила вашої власної платформи. Не ігноруйте це!,

– звернулася до Valve українська блогерка Nikattica у X.

