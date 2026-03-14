Величезна колекція геймерських проєктів у пісочниці Mojang поповнилася відомою будівлею Києва, інформує 24 Канал.

Як виглядає МЗС України у Minecraft?

Користувач соцмережі X Vitaliy Rudanskiy похвалився результатом своєї тижневої гри у Minecraft.

Геймер вирішив відтворити у популярній пісочниці знакову для України споруду, а саме будинок МЗС з Михайлівської площі.

Ентузіаст дбайливо вибудував увесь екстер'єр монструозної будівлі, включно з двориком та дахом.

Скриншоти з X Vitaliy Rudanskiy

Щоправда, проєкт залишився без внутрішнього оздоблення.

Скриншоти з X Vitaliy Rudanskiy

У коментарях до допису Віталій отримав декілька схвальних відгуків, а дехто навіть кинув ентузіасту виклик, показавши власні проєкти.

Зокрема, користувач @creep_acc продемонстрував власні віртуальні версії знакових місцин Києва, серед яких опинився й Педагогічний музей, що колись слугував будівлею парламенту УНР.

Цікаво, що цю споруду відтворював і сам Руданський. Нею він ділився ще у лютому і тоді на все про все, включно з сесійною залою УЦР, геймер витратив три дні.

