Своим мнением Вавра поделился в соцсети X, рассказывает 24 Канал.

Почему DLSS 5 – будущее видеоигр по мнению Вавры?

DLSS 5 от Nvidia базируется на модели нейронного рендеринга в реальном времени, которая добавляет изображению больше деталей и создает фотореалистичное освещение. Впрочем, часть геймерского сообщества восприняла это иначе.

Пользователи утверждают, что картинка начинает выглядеть как типичный "пластиковый" результат работы искусственного интеллекта – slop, который нивелирует уникальный художественный стиль отдельных проектов. Подобную критику высказывали не только игроки, но и некоторые разработчики игр и специалисты. Неудивительно, что после анонса DLSS 5 сеть накрыла волна критики и мемов.

На этом фоне позиция Вавры выглядит довольно контрастной. Он считает, что DLSS 5 в перспективе может стать более дешевой альтернативой ресурсоемкой трассировке лучей. По его словам, нынешняя волна негатива не способна остановить развитие технологии – это только начало значительно более масштабных изменений в графике.

Могу представить, что в будущем devs смогут обучать эту технологию под определенный стиль искусства или конкретные лица людей и она может заменить дорогостоящую raytracing и т.д. Это только начало нехитрого начала. Ни за что ненавистники не остановят это. Это гораздо больше чем эффект мыльной оперы каждый тв.. https://t.co/SUdxhy6Arj - Daniel Vávra (@DanielVavra) 23 марта, 2026 г

Разработчик убежден, что со временем студии получат возможность гибко настраивать работу DLSS 5 – например, адаптировать ее под конкретный визуальный стиль игры или даже под внешность определенных людей. Подобные идеи ранее озвучивал и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

В то же время с этим не согласны например отдельные члены команды профессионального издания PCGamer. Они заметили, что DLSS 5 все больше похоже на что-то, что разработчики даже теоретически не с могут точно настроить.

Чем больше мы слышим о функции DLSS 5 от Nvidia, тем хуже она становится,

– заметил автор по вопросам аппаратного обеспечения PCGamer Дэйв Джеймс.

Ожидается, что DLSS 5 официально представят уже осенью. Первыми играми с поддержкой новой технологии должны стать: