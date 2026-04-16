Ситуація набула розголосу після того, як автор опублікував відео тривалістю в цілу годину, де детально розповів про безпрецедентний тиск з боку правовласників. Про це пише TheGamer.

Дивіться також Disney видалили 14 відеоігор з Steam, включно зі Star Wars

Які наслідки матиме цензура від Capcom для ігрової спільноти?

За словами ютубера, він отримав офіційний електронний лист від Capcom з категоричною вимогою видалити 1 005 роликів зі свого каналу. Весь цей величезний масив відеоматеріалів містив демонстрацію так званих NSFW-модів.

Подібні модифікації зазвичай пропонують гравцям повністю оголені моделі персонажів, змінюють їхні пропорції тіла або додають надмірно відверті костюми. Спільнота модоробів працює надзвичайно оперативно: наприклад, для гри Resident Evil Requiem, яка офіційно вийшла 27 лютого 2026 року, модифікація, що залишає головного героя Леона без сорочки, з'явилася вже за чотири дні після релізу.

Проте проблеми блогера не обмежилися лише претензіями від юристів Capcom. Адміністрація YouTube тимчасово заблокувала його обліковий запис, посилаючись на багаторазові порушення внутрішньої політики платформи щодо сексуального контенту й оголеності. Канал вдалося повернути до життя лише після повного видалення понад тисячі відео та подання офіційної апеляції.

Незважаючи на відновлення доступу, GrizzoUK заявив, що ці події вкрай негативно вплинули на статистику його каналу, призвівши до різкого падіння кількості переглядів, як помітило видання Kotaku.

GrizzoUK захищається, нападаючи на інших

У спробі захиститися блогер намагався апелювати до справедливості у своєму листі-відповіді до Capcom. Він прямо запитав представників компанії, чому саме він став мішенню для таких жорстких дій, у той час як багато інших авторів продовжують безперешкодно публікувати аналогічний контент.

Щоб підтвердити свої слова, він навіть додав у лист посилання на канали інших кріейторів, які займаються подібною діяльністю. YouTuber вважає, що цей випадок може стати початком кінця для всіх модифікацій, які змінюють костюми героїв.

Наразі він вирішив змінити тематику своїх відео про Resident Evil, обмежившись лише демонстрацією модифікацій на зброю, оскільки вони поки що не викликають нарікань з боку видавця.

Для дорослих, але не дуже

Цікаво, що попри рейтинг "Mature 17+" через наявність інтенсивного насильства та крові, Capcom виявилася вкрай чутливою саме до сексуального аспекту модифікацій для Resident Evil Requiem.

При цьому боротьба з відвертим контентом з боку самого YouTube виглядає дещо непослідовною: на каналі того ж самого автора все ще залишається велика кількість роликів з інтимними модами для гри Stellar Blade, де демонструються вельми сміливі наряди та специфічні зміни фігур персонажів.

Наразі GrizzoUK продовжує обговорювати з підписниками проблеми сучасної системи модерації на YouTube, намагаючись зрозуміти нові правила гри в індустрії, де межа між творчістю фанатів та авторським правом стає дедалі тоншою.