Чому сайт Capcom опинився не в тих руках?

Історія почалася з надзвичайної уважності гравця під ніком RacconSurvivor. Під час дослідження ігрового світу він вирішив детально вивчити вміст моніторів у штаб-квартирі Альянсу з оцінки безпеки біотероризму, відомого як BSAA. Використавши оптичний приціл на гвинтівці, він зміг розгледіти дрібний текст на екрані комп'ютера Леона Кеннеді. Серед технічних написів була чітка вебадреса – "NEWDAWN-capcom.com". Ця знахідка миттєво розлетілася соціальними мережами, викликавши хвилю теорій про те, що розробники підготували для фанатів приховану маркетингову кампанію або анонс майбутнього контенту, пише IGN.

Проте ситуація набула комічного відтінку, коли з'ясувалося, що Capcom навіть не викупила це доменне ім'я. Помилку помітив відомий блогер, що працює під псевдонімом Gabe Follower. Він розповів, що побачив обговорення знайденої адреси в інтернеті вже після того, як завершив проходження Resident Evil Requiem.

Коли він перевірив доступність домену, то був щиро вражений фактом, що назва вільна для реєстрації, пише TheGamer. Не гаючи часу, він придбав права на сайт усього за 15 доларів заради розваги.

Куди зараз веде сайт?

Замість офіційної сторінки Capcom користувачі тепер потрапляють на ресурс, присвячений іграм компанії Valve та особистості Гейба Ньюелла. На сайті розміщені посилання на соціальні мережі блогера, його канал на YouTube та форма для електронного зв'язку.

Новий власник зізнався, що спочатку мав амбітніші плани: він думав створити цілу фальшиву гру в альтернативній реальності, щоб розважити спільноту, або просто налаштувати перенаправлення на відомий кліп Ріка Естлі. Зрештою, через лінощі він зупинився на варіанті зі своєю контактною інформацією.

Для Capcom ця ситуація створює певні іміджеві та технічні труднощі. Домен зареєстрований терміном на один рік, що змушує видавця обирати між кількома варіантами: спробувати викупити адресу, випустити патч для зміни текстур у грі або просто ігнорувати інцидент.

Назва New Dawn, що перекладається як "Новий світанок", ймовірно, має велике значення для сюжету. Фанати пов'язують її з текстом пісні Through the Darkness та цитатами Альберта Вескера. Крім того, на автомобілі Леона помітили номерний знак ND9642, де літери відповідають абревіатурі New Dawn, а цифри – частинам серії, у яких він був головним героєм.

На яких умовах сайт може повернутися до Capcom?

Попри те, що блогер перехопив ініціативу, він не налаштований вороже до розробників. Він підкреслив, що дуже любить серію Resident Evil і готовий повернути право власності на сайт компанії Capcom абсолютно безплатно. Єдина умова – представники студії мають самі вийти з ним на зв'язок.

Поки що видавець ніяк не відреагував на ситуацію. Гра продовжує отримувати оновлення, включаючи фоторежим та сюжетні доповнення, але сайт на екрані комп'ютера поки не міняли.