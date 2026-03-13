Почему сайт Capcom оказался не в тех руках?

История началась с чрезвычайной внимательности игрока под ником RacconSurvivor. Во время исследования игрового мира он решил детально изучить содержимое мониторов в штаб-квартире Альянса по оценке безопасности биотерроризма, известного как BSAA. Использовав оптический прицел на винтовке, он смог разглядеть мелкий текст на экране компьютера Леона Кеннеди. Среди технических надписей был четкий вебадрес – "NEWDAWN-capcom.com". Эта находка мгновенно разлетелась по социальным сетям, вызвав волну теорий о том, что разработчики подготовили для фанатов скрытую маркетинговую кампанию или анонс будущего контента, пишет IGN.

Смотрите также Секретный сайт с Resident Evil Requiem оказался в руках фаната Гейба Ньюэлла

Однако ситуация приобрела комический оттенок, когда выяснилось, что Capcom даже не выкупила это доменное имя. Ошибку заметил известный блогер, работающий под псевдонимом Gabe Follower. Он рассказал, что увидел обсуждение найденного адреса в интернете уже после того, как завершил прохождение Resident Evil Requiem.

Когда он проверил доступность домена, то был искренне поражен фактом, что название свободно для регистрации, пишет TheGamer. Не теряя времени, он приобрел права на сайт всего за 15 долларов ради развлечения.

Куда сейчас ведет сайт?

Вместо официальной страницы Capcom пользователи теперь попадают на ресурс, посвященный играм компании Valve и личности Гейба Ньюэлла. На сайте размещены ссылки на социальные сети блогера, его канал на YouTube и форма для электронной связи.

Новый владелец признался, что сначала имел более амбициозные планы: он думал создать целую фальшивую игру в альтернативной реальности, чтобы развлечь сообщество, или просто настроить перенаправление на известный клип Рика Эстли. В конце концов, из-за лени он остановился на варианте со своей контактной информацией.

Для Capcom эта ситуация создает определенные имиджевые и технические трудности. Домен зарегистрирован сроком на один год, что заставляет издателя выбирать между несколькими вариантами: попытаться выкупить адрес, выпустить патч для изменения текстур в игре или просто игнорировать инцидент.

Название New Dawn, что переводится как "Новый рассвет", вероятно, имеет большое значение для сюжета. Фанаты связывают его с текстом песни Through the Darkness и цитатами Альберта Вескера. Кроме того, на автомобиле Леона заметили номерной знак ND9642, где буквы соответствуют аббревиатуре New Dawn, а цифры – частям серии, в которых он был главным героем.

Смотрите также Режиссер Resident Evil 2 требует добавить в Requiem новый режим: кому он понравится

На каких условиях сайт может вернуться в Capcom?

Несмотря на то, что блогер перехватил инициативу, он не настроен враждебно к разработчикам. Он подчеркнул, что очень любит серию Resident Evil и готов вернуть право собственности на сайт компании Capcom абсолютно бесплатно. Единственное условие – представители студии должны сами выйти с ним на связь.

Пока что издатель никак не отреагировал на ситуацию. Игра продолжает получать обновления, включая фоторежим и сюжетные дополнения, но сайт на экране компьютера пока не меняли.