Кто завладел таинственным сайтом?

Внимательность игроков вновь доказала, что в современных играх нет мелочей, которые остались бы незамеченными. Во время изучения игрового мира один из фанатов, известный под псевдонимом RacconSurvivor, решил исследовать содержимое мониторов компьютеров, принадлежащих Альянсу по оценке безопасности биотерроризма (BSAA). Он использовал оптический прицел, чтобы разглядеть мелкие символы на экране Леона Кеннеди. Среди хаотичных строк был вполне конкретный текст – вебадреса "NEWDAWN-capcom.com", пишет IGN.

Смотрите также В Resident Evil Requiem нашли намек на римейк одной из старых игр франшизы

Эта находка быстро получила огласку в социальных сетях, когда RacconSurvivor опубликовал скриншоты из игры, на которых видно адрес.



На этом мониторе спрятали адрес / Изображение Capcom/RacconSurvivor



Скрытый адрес / Изображение Capcom/RacconSurvivor

Сам игрок говорит, что попытался зайти на эту страницу в реальном интернете, но ничего не получилось. Он предполагает, что NEWDAWN – это слова песни "Through the Darkness" и цитаты Вескера в RE4R/RE5.

К сожалению, компания Capcom не успела вовремя среагировать. Как свидетельствуют данные о праве собственности на домен, адрес зарегистрировали лишь 9 марта, и сделала это не японская корпорация.

Новым владельцем ресурса стал известный российский контентмейкер Gabe Follower, который специализируется на проектах компании Valve и личности Гейба Ньюэлла. Сейчас при попытке перейти по ссылке пользователей перенаправляют на страницу, принадлежащую этому автору, а не на официальный сайт издателя.

Возможные последствия для Capcom

Ситуация с доменом создает определенные трудности для Capcom, поскольку право собственности на адрес было оформлено сроком на один год. Это означает, что любые планы разработчиков по использованию этого сайта в рекламных целях или как части игрового опыта придется либо отложить, либо полностью изменить.

Издатель оказался перед выбором: выкупить домен у фаната Valve, выпустить обновление для игры, чтобы убрать или изменить ссылки в текстурах, или просто игнорировать этот инцидент.

Что такое NEWDAWN?

Само название сайта NEWDAWN, что в переводе означает "Новый рассвет", вызвало волну теорий среди поклонников серии. Многие считают это прямым намеком на будущее дополнение (DLC) к Resident Evil Requiem.

Интересно, что это название перекликается с другой скрытой деталью в игре. На автомобиле Леона Кеннеди установлен номерной знак "ND=9642". Специалисты расшифровали это как аббревиатуру New Dawn, а цифры 9, 6, 4 и 2 соответствуют основным частям франшизы, в которых Леон появлялся как один из главных героев.