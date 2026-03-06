Что приготовила для нас Capcom?

Новая часть серии Resident Evil под названием Requiem продемонстрировала впечатляющий старт, получив средний балл 90 из 100 на Metacritic и обойдя по популярности даже такие ожидаемые проекты, как Clair Obscur Expedition 33. Однако настоящий ажиотаж в сообществе вызвали не только оценки, но и скрытые послания от разработчиков. В частности, в центре внимания оказался Rhodes Hill Care Center, где в лаунж-баре игроки заметили довольно подозрительную бутылку алкоголя под названием Avernico, пишет TheGamer.

Известная блогер и исследовательница игр Suzi Hunter в соцсети X обратила внимание на то, что название напитка является прямой анаграммой имени Вероника. Если переставить буквы в слове "Avernico", получится "Veronica", что является очевидной отсылкой к Resident Evil Code: Veronica.

Это открытие мгновенно спровоцировало волну обсуждений, ведь поклонники уже давно ждут ремейк именно этой части. Инсайдер Dusk Golem поддержал эти теории, отметив, что Capcom часто оставляет небольшие подсказки о своих следующих шагах в играх.



Бутылка алкоголя под названием Avernico / Фото Suzi Hunter/Capcom

Другие намеки и ссылки

Бутылка ликера оказалась не единственным алкогольным намеком. Игроки также нашли бутылку вина Sanguis Virginis, на этикетке которой упоминается замок Димитреску. Это прямая отсылка к Resident Evil Village и ее харизматичной антагонистке леди Димитреску.

Кроме внутренних ссылок на собственную франшизу, разработчики добавили немало намеков на свои другие проекты. Например, в игре можно встретить копии Mega Man 8, Street Fighter и даже оригинальную Resident Evil.

Будьте осторожны с теориями

Несмотря на находку, к любым предположениям стоит относиться с осторожностью. Хотя Dusk Golem ранее утверждал, что ремейк Code: Veronica является следующим в очереди Capcom, сами разработчики пока не подтверждали и не опровергали эту информацию.

В то же время ходят слухи о возможном повторном обновлении самой первой части Resident Evil, хотя этот проект, по сообщениям, появится лишь через несколько лет.