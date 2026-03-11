Від чого пропонують відмовитись у Resident Evil Requiem?

Хідекі Камія, відомий як засновник таких культових франшиз, як Bayonetta, Devil May Cry та Okami, розпочав свою кар'єру в компанії Capcom, працюючи над першою частиною Resident Evil. Згодом йому довірили режисуру сиквелу, який став еталоном жанру, пише TheGamer.

Дивіться також У Resident Evil Requiem знайшли натяк на римейк однієї зі старих ігор франшизи

Сьогодні Камія очолює Clovers Studio – незалежне підприємство, що вважається духовним спадкоємцем відомої студії Clover. Наразі команда працює над Okami 2, анонс якої відбувся під час церемонії The Game Awards у 2024 році. Попри зайнятість новим проєктом у партнерстві з Capcom, розробники знайшли час для ознайомлення з новинкою Resident Evil Requiem.

Під час спільного ігрового сеансу, фрагменти якого з'явилися в соціальних мережах Clovers Studio, Камія висловив думку, що в гру варто додати спеціальний режим без елементів залякування.

На зауваження колег про те, що такий крок повністю знищить концепцію горору, легендарний геймдизайнер відповів досить прагматично. Він зазначив, що хотів би просто насолоджуватися процесом вирішення складних загадок та бойовою системою, не відволікаючись на лякаючі моменти. На його думку, напруженість і страх не завжди є обов'язковими для отримання задоволення від ігрового процесу.

Крім того, під час гри Камія звернув увагу на вік головного героя. Він зауважив, що Леон С. Кеннеді вже далеко не юнак, і жартома порівняв його із собою. Якщо у першій появі Леону був 21 рік, а Камії на момент виходу гри – 28, то зараз персонаж перетнув межу 50 років, а розробнику виповнилося 55 років.

Реакція користувачів

Ця заява виглядає дещо іронічною, враховуючи, що саме Камія разом із творцем серії Сіндзі Мікамі відповідальний за появу Містера Ікс – персонажа, який десятиліттями тримав у страху мільйони гравців.

Деякі користувачі в мережі вже встигли пожартувати, що людина, яка створила один із найстрашніших горорів в історії, тепер сама не може впоратися з напруженою атмосферою.

Успіх і майбутнє Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem, що отримала високі бали від критиків (середній показник становить 89 зі 100 на основі відгуків на OpenCritic), вже має насичений план підтримки. Окрім можливих нових режимів, розробники готують до випуску сюжетні доповнення, фоторежим та певний сюрприз, про який натякнуло керівництво проєкту.

Тим часом фанати активно обговорюють деталі сюжету, зокрема можливий шлюб Леона, що дає надію прихильникам його пари з Клер Редфілд.

Популярність нової частини також спричинила сплеск інтересу до класичних ігор серії. Водночас ширяться чутки, що Capcom вже планує черговий римейк найпершої Resident Evil, хоча до його виходу можуть минути роки.