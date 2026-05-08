Які виклики чекають на гравців у новому режимі Leon Must Die Forever?

Розробники з Capcom вирішили здивувати свою аудиторію, випустивши оновлення без попередніх гучних анонсів (хоча чутки про нього все ж були). Новий режим отримав назву "Leon Must Die Forever" і вже доступний для гравців на PC та PlayStation. Це не класичний режим "Найманці" (The Mercenaries), на який сподівалося багато шанувальників, а повноцінна рогалик-пригода з власними правилами та високим рівнем складності, пише GamesRadar.

Основна ідея Leon Must Die Forever полягає у проходженні серії етапів, де смерть є остаточною. Гравцям доведеться подолати 20 рівнів, які розташовані у приблизному хронологічному порядку подій основної гри, пише IGN.

Подорож починається на головній вулиці Вренвуда, продовжується в Центрі догляду і завершується в похмурих декораціях Раккун-Сіті. Кінцевою метою кожного забігу є перемога над фінальним босом на ім'я Віктор.

Грейс благополучно повернулася додому, але у Леона ще є робота,

– пояснюють розробники в офіційному описі режиму від Capcom.

Автори закликають використовувати покращені здібності героя, щоб завершити випробування якомога швидше, адже гра йде на час.

Нові механіки

Механіка рогалика додає елемент непередбачуваності: зброя та спеціальні здібності підсилення (enhancers) випадають випадковим чином. Хоча смерть повертає гравця на початок, розробники передбачили систему кредитів, які можна обміняти на краще спорядження після виконання певних завдань. Окрім того, доступно кілька рівнів складності, включаючи екстремальний режим для найбільш досвідчених користувачів.

Подібні ходи Capcom уже робила

Цікаво, що Capcom уже не вперше використовує подібний формат. Режим є ідейним спадкоємцем Ethan Must Die з Resident Evil 7: BioHazard. Тоді гравці мали орієнтуватися в будинку з обмеженими ресурсами та безліччю пасток.

Директор Resident Evil Requiem Коші Наканіші навіть залишив приховане послання фанатам: під час анонсу майбутніх доповнень на ньому була футболка з логотипом Ethan Must Die, що стало очевидним натяком на майбутній контент.

Як отримати доступ до нового режиму гри?

Доступ до Leon Must Die Forever отримують лише ті, хто повністю пройшов основну сюжетну кампанію гри.

– пояснили творці.

Продюсер проєкту Масато Кумазава ще наприкінці квітня, в інтерв'ю для видання Denfaminico Gamer, радив гравцям завершити історію під час японського Золотого тижня (29 квітня – 6 травня), щоб бути готовими до релізу.

Які ще зміни приносить оновлення?

Окрім випробувань, оновлення принесло й кілька косметичних новинок. Леон Кеннеді отримав нові костюми, серед яких є досить незвичні варіанти: шолом у формі автомобіля Porsche та набір з вовчими вухами та хвостом. Останній аксесуар уже встиг стати темою для активних обговорень серед фанатів героя.

Але це все ще не DLC

Попри вихід цього міні-режиму, Capcom продовжує роботу над великим сюжетним доповненням.

Щодо додаткового сюжетного DLC, все, що я можу сказати на даному етапі, це те, що воно зараз перебуває у повному виробництві, тому, будь ласка, з нетерпінням чекайте на нього. Проте розробка міні-гри вже знаходиться на завершальній стадії,

– поділився Коші Наканіші.

Очікується, що майбутнє сюжетне DLC розкриє більше інформації про інших персонажів всесвіту, як-от Ада Вонг чи Кріс Редфілд, а також пояснить таємницю нової прикраси Леона.

У чому полягає таємниця Леона?

Як раніше вже писав 24 Канал, після релізу Resident Evil Requiem фанати серії почали активно обговорювати одну несподівану деталь, яка не стосується ні монстрів, ні сюжету, ні фінального боса. У центрі уваги також опинився Леон Кеннеді. Гравці помітили, що в одній із фінальних сцен персонаж носить кільце на безіменному пальці лівої руки – саме там традиційно носять обручки у західному світі. Через це в спільноті миттєво виникла теорія, що Леон одружився "за кадром", а Capcom навмисно залишила це як прихований натяк, пише TechRadar.

Теорія стала особливо популярною після того, як користувачі почали розглядати фінальну катсцену через вільну камеру та збільшення зображення. Крім того, у концепт-артах гри Леон теж зображений із золотим кільцем. Це лише підлило масла у вогонь. Частина фанатів вважає, що Capcom нарешті вирішила завершити багаторічну романтичну лінію між Леоном і Адою Вонг. Інші припускають, що його дружиною могла стати Клер Редфілд, хоча офіційних підтверджень цьому немає.

Втім, існує й інша версія. На Reddit фанати звернули увагу, що аналогічне кільце носить і Шеррі Біркін. Через це з'явилася теорія, що йдеться не про обручку, а про біометричний пристрій для моніторингу стану організму. У грі герої заражаються вірусом, а такі кільця нібито дозволяють стежити за життєвими показниками. Деякі користувачі прямо заявили, що кільце "навмисно зробили схожим на весільне", аби створити інтригу. Однак в такому випадку незрозуміло, чому Леон не носив його протягом усієї гри, коли безпосередньо мав справу із зараженими.

Capcom поки не дала прямої відповіді. Більше того, режисер гри Косі Наканісі фактично підігрів дискусію, заявивши, що розробникам "буде веселіше нічого не розкривати". Через це тема вже перетворилася на одну з найбільших фанатських загадок серії за останні роки.

Для Requiem усе ще тільки починається

На фоні цих обговорень сама гра демонструє дуже сильні комерційні результати. За офіційними даними Capcom, уже через кілька днів після релізу Resident Evil Requiem продалася накладом понад 5 мільйонів копій. Це сталося менш ніж за тиждень після виходу гри 27 лютого 2026 року, повідомляє Gematsu.

Далі темпи продажів залишались високими. До середини березня продажі перевищили 6 мільйонів копій, а наприкінці квітня гра вже подолала позначку у 7 мільйонів. Для серії Resident Evil це один із найшвидших стартів в історії франшизи.

Якщо брати стандартну ціну у 70 доларів за копію, то валова виручка від продажів могла перевищити 490 мільйонів доларів лише за перші два місяці. Реальні прибутки Capcom нижчі через комісії платформ, податки, маркетинг і регіональні ціни, але навіть у такому випадку йдеться про сотні мільйонів доларів доходу. Для японської компанії це один із найбільших успіхів останніх років. Особливо важливо, що Resident Evil Requiem вийшла одразу на PlayStation 5, Xbox Series, ПК та Switch 2, що значно розширило аудиторію.

Критики у захваті чи розчаровані? Що говорять оглядачі про Resident Evil Requiem

Критики загалом прийняли гру дуже позитивно. На Metacritic середня оцінка Resident Evil Requiem становить 89 балів зі 100 на основі понад 130 рецензій. Це один із найкращих результатів у серії.

Оглядачі найбільше хвалять атмосферу, постановку хорору, дизайн рівнів і баланс між виживанням та екшеном. Багато журналістів відзначили, що Capcom вдалося поєднати напруження Resident Evil 7 із більш кінематографічним стилем Resident Evil 4. Особливо позитивно сприйняли нову героїню Грейс та моторошні секції в лікарні Rhodes Hill Hospital, пише PC Gamer.

Водночас критика теж була. Частина рецензентів вважає, що друга половина гри слабша за першу. Деякі оглядачі писали, що після сильного хорор-початку гра поступово перетворюється на традиційний бойовик із меншою кількістю напруги. Також зустрічаються претензії до фіналу, окремих сюжетних рішень і того, що секції Леона іноді занадто сильно нагадують старі частини Resident Evil.

Попри це, загальний настрій навколо гри залишається дуже позитивним. Багато журналістів уже називають Resident Evil Requiem одним із головних претендентів на звання "Гра року", а фанати активно обговорюють продовження історії Леона та майбутнє серії. Усе це означає, що компанія не покине підтримку гри найближчим часом, тож на нас ще чекатиме новий контент, оновлення та виправлення.